Universidade do Trabalho Digital abre 320 vagas para cursos de tecnologia; veja como se inscrever

Quem busca capacitação em cursos de tecnologia deve ficar atento a uma grande oferta da Universidade do Trabalho Digital (UTD), programa estadual da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece). A instituição está com inscrições abertas para 320 vagas em cursos gratuitos. Os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira (12).

Conforme a Secitece, há oportunidades em cursos nas modalidades presencial e a distância (EaD). No formato presencial, são ofertadas duas capacitações: Informática Básica e Informática para o Mercado de Trabalho. Já na modalidade a distância, os cursos disponíveis são: Inglês para Tecnologia da Informação, Introdução à Programação e Informática para o Mercado de Trabalho.

O tempo de cada curso varia de 60 a 120 horas e os alunos aprovados recebem certificado, emitido pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

Como se inscrever

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, residentes no Ceará e observando os requisitos de escolaridade exigidos por cada curso. No caso dos cursos a distância, é necessário possuir computador com acesso à internet e e-mail próprio para inscrição (preferencialmente da plataforma Gmail).

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO (CURSOS PRESENCIAIS):

Residir no Ceará;

Ser alfabetizado;

Ter idade igual ou superior a 16 anos;

CPF;

RG;

Comprovante de Endereço (original, cópia ou arquivo digital)

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO (CURSOS EAD):

Residir no Ceará;

Ser alfabetizado;

Ter idade igual ou superior a 16 anos;

Possuir computador com acesso à internet (Obrigatório);

Possuir e-mail próprio para inscrição (Preferencialmente da plataforma G-mail):

CPF;

RG;

Comprovante de endereço

Todos os documentos devem ser convertidos em um único arquivo, preferencialmente do tipo PDF, com tamanho máximo de 5MB e anexados no site no ato da inscrição. O não envio dos documentos ou preenchimento incorreto das informações no ato da inscrição resultará em desclassificação.

Resultados de inscrições ainda em dezembro

As inscrições vão até o dia 18 de dezembro e os resultados serão divulgados no dia 20 de dezembro, no site da Secitece. As aulas terão início no dia 6 de janeiro de 2025.

Os cursos serão ministrados e certificados gratuitos através do Centec.

A Universidade do Trabalho Digital é localizada na rua Major Facundo, 500, 12º Andar (Secretaria), no prédio do Cine São Luiz.