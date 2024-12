Vestibular 2025.1 da Uece terá 2ª fase domingo (15) e segunda-feira (16); veja horário

A segunda fase do Vestibular 2025.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) acontece neste domingo (15) e segunda-feira (16), das 9h às 13h. No total, 10.049 candidatos foram aprovados na primeira fase e estão aptos a fazer a segunda. Desses, 5.626 vão fazer prova em Fortaleza, e outros 4.423 nas unidades da Uece no Interior do Estado.

Os concorrentes poderão ter acesso ao cartão de informação do candidato, com os endereços e locais de provas, por meio do site da Uece a partir das 17h desta quinta-feira (12).

De acordo com a instituição, a 2ª fase é composta por quatro provas, sendo uma de redação e três específicas, conforme o curso de opção do candidato.

Na primeira fase, 42.968 pessoas se candidatam a uma vaga na universidade.

Ao todo, são ofertadas 2.850 vagas, das quais 1.274 são para os cursos de Fortaleza e 1.576 vagas para os cursos das unidades da Uece no interior do estado, localizadas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Itapipoca, Mombaça, Tauá, Quixadá e Quixeramobim.

A instituição recomenda que os candidatos cheguem ao seu local de prova com uma hora de antecedência, isto é, às 8h.