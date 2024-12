Uece anuncia seleção para professores visitantes de Pós-Graduação com salários de até R$ 8,7 mil

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abrirá uma nova seleção para professores visitantes em distintos Programas de Pós-Graduação. Ao todo, são 21 vagas com salários de até R$ 8,7 mil.

O regime de trabalho será de 40 horas semanais de trabalho e, para participar, é preciso ter título de Doutor.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa segunda-feira (2). Conforme detalhado no documento, "as inscrições terão início no primeiro dia útil depois de decorrido o prazo de 15 dias corridos, contados a partir da data de circulação do Diário Oficial que publicar este Edital".

Dessa forma, as inscrições devem iniciar dia 17 de dezembro e seguir abertas por 15 dias corridos.

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Uece. A taxa de inscrição é de 150 reais.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitada por alguns grupos, como estudantes que concluíram o ensino médio em entidades públicas, doadores de sangue no Ceará e pessoas com deficiência.

Áreas de atuação das vagas

Dentre as unidades se ensino com vagas abertas, estão:

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO)

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PosLA)

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPSAC)

Mestrado acadêmico em Nutrição e Saúde (MANS)

Mestrado Interdisciplinar em História e Letras (MIHL)

Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV)

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação (PPGCC)

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia/RENORBIO

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP)

Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS)

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PPGCF)

Mestrado em Serviço Social, Trabalho e Questão Social (MASS)

Mestrado acadêmico em História, Culturas e Espacialidades (PPGHCE)

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)

Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA)

Mestrado Acadêmico em Ciências Físicas Aplicadas (CMACFA)

Mestrado Acadêmico intercampi em Educação e Ensino (MAIE)

Mestrado Acadêmico em Filosofia (CMAF)

Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PPGCN)

Etapas da seleção

Com a seleção, a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) busca reforçar o ensino e as ações de extensão da instituição. A seleção terá duas etapas:

1ª Etapa: Plano de Trabalho com defesa pública

Plano de Trabalho com defesa pública 2ª Etapa: Prova de Títulos

As provas serão aplicadas em Fortaleza, mas os locais ainda serão divulgados pela CEV/Uece.