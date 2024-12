Caixa abre seleção para estágio de níveis médio e superior com bolsa de até R$ 1.100; confira

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para estágio em agências de todo o Brasil. As vagas são para estudantes dos níveis médio, técnico e superior, com carga horárias que variam entre 20h e 25 horas semanais. A depender da escolaridade, as bolsas podem chegar a R$ 1.100.

>>> Veja aqui o edital

Os interessados podem se inscrever através do site Super Estágio, que organiza a seleção, até o próximo dia 13. Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino pública ou privada e possuir frequência efetiva. Também é necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio.

Veja também Papo Carreira Ceará abre 22,4 mil vagas de Escolas de Educação Profissional; saiba como se inscrever Papo Carreira Prefeitura de Jaguaruana abre seleção com 200 vagas e salários de até R$ 6,3 mil; veja edital

Para os alunos de nível superior, as vagas são destinadas para os cursos de: Arquitetura, Engenharia, Direito, Tecnologia da Informação (TI), Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas de Projetos Sociais. Caso o participante tenha mais de 18 anos, é necessário estar em dia com a com as obrigações eleitorais.

Segundo o edital, as vagas são renovadas conforme expiram os contratos vigentes, com prazo entre seis meses até dois anos. O documento também assegura 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.

Os selecionados em todas as áreas vão receber, além da bolsa, auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.

Como funciona a seleção?

Para ingressar no programa de estágio da Caixa, os estudantes irão realizar uma prova online objetiva, de múltipla escolha. O teste deverá ser realizado logo após a inscrição ser confirmada pela empresa organizadora. Ou seja, os alunos terão até dia 13 de dezembro, prazo final das inscrições, para responder a 20 questões.

Os candidatos terão dois minutos para responder cada questão. Caso o aluno ultrapasse o tempo determinado, o sistema gravará resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão. O participante que não realizar a prova online será automaticamente eliminado do processo seletivo.

O edital da seleção informa que a divulgação do gabarito e lista de classificação preliminar será no dia 17 de dezembro.

Confira o cronograma