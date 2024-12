Ceará abre 22,4 mil vagas de Escolas de Educação Profissional; saiba como se inscrever

A rede pública estadual de ensino do Ceará lançou editais para o processo seletivo de novos alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs). Ao todo, são ofertadas 22.405 vagas para a 1ª série do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional — em 53 cursos técnicos — que preparam os estudantes para o mundo do trabalho e o ingresso no Ensino Superior.

O processo seletivo é voltado para estudantes das redes pública e privada, seguindo critérios específicos de classificação estabelecidos em edital.

Nas escolas, são ofertados cursos técnicos de administração, designer de interior e de informática, enfermagem, hospedagem, desenvolvimento de sistema, modelagem do vestuário, entre outros.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial, na sede de cada escola, de hoje até 11 de dezembro.

Como é realizada a seleção dos alunos?

Conforme a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), as etapas do processo incluem análise documental, divulgação dos resultados preliminares e finais, e o período de matrícula, conforme o cronograma de cada unidade.

Todas as informações estão no site das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), para escolas do Interior do Estado, e no site da Seduc, para as unidades localizadas em Fortaleza.

O modelo de ensino das EEEPs oferece formação profissional integrada ao Ensino Médio regular, com aulas em tempo integral, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os alunos têm acesso à qualificação técnica, ao preparo acadêmico, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e de acesso ao Ensino Superior.

Na 3ª série do Ensino Médio, os estudantes também têm a oportunidade de realizar estágio curricular obrigatório e remunerado, promovido pelo Governo em parceria com empresas locais.