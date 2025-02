O resultado final dos aprovados de nível superior no Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado nesta sexta-feira (28). Os candidatos podem acessar a lista na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do certame.

Como consultar o resultado?

Após acessar o site, o candidato deve logar com a conta Gov.br e seguir para a página "Listas de resultados e convocações". Escolha o bloco que está concorrendo e clique em "Acessar lista de resultados". Na lista, é possível ver a posição nos cargos de interesse, além das matrículas nos cursos de formação.

No total, os aprovados podem consultar as colocações de cada cargo que se inscreveram, além de outros resultados obtidos ao longo do concurso. São esses:

Nota na prova objetiva;

Nota na prova discursiva;

Nota na avaliação de títulos;

Resultado de bancas (PCD, heteroidentificação, indígena);

Nota Final Ponderada (NFP) em cada cargo;

Classificação em cada cargo: ampla concorrência (AC) e nas cotas (PCD, Pessoa Negra - PN ou Pessoa Indígena - PI).

O sistema também deixa claro se o participante passou no concurso pela Ampla Concorrência ou nas cotas (PCD, Negro ou Indígena). Além disso, o mesmo aprovado poderá conferir a sua colocação em várias listas de espera nos cargos de maior interesse.

Caso um candidato esteja concorrendo em mais de um cargo, mas obteve uma aprovação no posto de maior preferência, ele será automaticamente realocado. Na área do candidato, também serão publicadas 21 tabelas com a lista final de convocados para matrícula em cursos de formação, com candidatos sub judice em listas separadas ao final.

Anteriormente, o CNU já tinha divulgado os resultados dos aprovados no bloco 8, de ensino médio, além das listas de chamadas para os cursos de formação.

Como funciona os cursos de formação?

Apenas alguns cargos exigem que seus aprovados passem por um curso de formação. São eles:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG); Analista de Comércio Exterior (ACE); Analista em Tecnologia da Informação (ATI); Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS); Analista de Infraestrutura (AIE); Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL); Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ); Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT); Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Essa etapa visa preparar os candidatos para aplicar conhecimentos técnicos nas áreas que irão atuar. Os cursos tem carga horária entre 140 e 580 horas, a depender do cargo de nível superior. Só serão aprovados aqueles que tirarem 70% das notas máximas nas provas, além de ter frequência mínima de 75%.

As aulas acontecerão no Rio de Janeiro e Brasília, com excessão do curso para Auditor Fiscal do Trabalho (AFT), que terá o formato híbrido (presencial e virtual).

