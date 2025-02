CNU divulga terceira lista para cursos de formação de cargos em nível superior; veja

A terceira lista de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi divulgada pelo Ministério da Gestão no fim da manhã desta terça-feira (18). Os resultados estão disponíveis no site da Cesgranrio, organizadora da banca do certame.

Os candidatos de nível médio, do bloco 8 do concurso, tiveram a classificação definitiva divulgada no último dia 4 de fevereiro. Entretanto, a dos participantes de nível superior, referente aos blocos 1 e 7, está sendo feita em etapas diferentes. A previsão é de que a lista final saia no dia 28 de fevereiro.

Manifestação de interesse no cargo

Aprovados em cargos que exigem cursos de formação necessitam manifestar o interesse na participação para garantir a vaga. Caso não o façam, outros candidatos da lista de espera serão chamados.

Ao todo, a segunda chamada convocou 170 participantes em meio a desistências ou falta de confirmação. Agora, na terceira lista, 42 novas pessoas foram chamadas.

Os candidatos convocados para os cursos nesta terça (18) devem responder sobre o desejo de participação até quarta-feira (19), no próprio site da instituição. Os resultados e esse processo citado ficam disponíveis na área do candidato, dentro do site da Cesgranrio.

No caso de aprovados que já tenham manifestado interesse no curso de um cargo, mas tenham sido chamados para outro nessa nova lista, não há necessidade de se manifestar novamente. Dessa forma, a realocação será automática.

Como consultar?

Na área do candidato, estão as listas com a classificação por cargo, de todos os blocos, bem como as listas de convocação para cada uma das funções que terão curso de formação. Os candidatos também podem consultar os resultados individuais dos cargos em que se inscreveu. Para consultar as informações, basta realizar o acesso do endereço eletrônico usando login e senha do Gov.br.

Na página, estão disponíveis dados como as notas das provas objetiva e discursiva, a pontuação na avaliação de título, o resultado de bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena), a nota final ponderada e a classificação em cada cargo.

Além disso, poderá ser vista a situação no cargo, o seja, se o candidato foi aprovado em vagas imediatas, em lista de espera ou cadastro reserva, se foi convocado para curso de formação ou eliminado.

Os resultados do CPNU também são publicados em oito editais no Diário Oficial da União (DOU), em edição extra.