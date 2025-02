Candidatos do CNU denunciam aprovados envolvidos em fraudes de outros concursos

O resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU), divulgado na última terça-feira (4), levantou polêmica nas redes sociais. Candidatos do certame denunciaram ter identificado, dentre os aprovados e convocados para os cursos de formação, envolvidos em fraudes de outros concursos. As informações são do Metrópoles.

Conforme os relatos, dentre os candidatos com ficha criminal, um já teria sido preso por fotografar os cadernos de prova em salas de aplicação no concurso da Polícia Civil de Sergipe, em 2017. A Polícia Civil informou a participação dele em fraude de 10 concursos, incluindo um esquema no concurso da PC-SE.

Ainda foi apontado outro candidato suspeito de fraude, um cabo da Polícia Militar, que atuava no município de Patos, no Sertão paraibano. Ele foi condenado por improbidade administrativa em 2021 por crimes como roubo e tentativa de homicídio.

E nota, o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) informou que a Polícia Federal iniciou o procedimento de conferência da identidade dos candidatos aprovados. Segundo a pasta, os casos suspeitos estão sendo investigados.

"Com o início da divulgação dos resultados do CPNU, a Polícia Federal iniciou o procedimento de conferência da identidade dos candidatos aprovados por meio dos dados biométricos coletados (digitais e exames grafológicos), conforme previsto nos editais do CPNU. Além disso, os órgãos de segurança que integram a rede de aplicação do CPNU estão apurando casos suspeitos e, caso haja algo comprovado, as autoridades competentes serão acionadas para que sejam tomadas as providências legais e administrativas cabíveis", assegurou o MGI.

A segunda convocação do CNU para os cursos de formação ocorrerá na próxima terça-feira (11). Os candidatos terão até a quarta (12) para confirmar a participação no certame.

A primeira edição do CNU irá preencher 6.640 vagas imediatas em 21 órgãos do Governo Federal, divididas ainda em diversos cargos e especialidades. As primeiras listas de classificação do concurso foram divulgadas.

Para cargos de nível médio, o resultado já é o definitivo, incluindo a lista de espera. Já para as vagas de nível superior, a lista final será divulgada apenas no dia 28, após os aprovados confirmarem a participação nos cursos de formação.