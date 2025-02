CNU deve ter 'lista de espera' com mais de 16 mil aprovados; entenda

Uma espécie de peneira será feita entre os candidatos mais bem colocados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Uma lista de espera com um banco de candidatos será formada para futuras convocações, contendo mais de 16 mil inscritos. Os resultados do certame foram divulgados nesta terça-feira (4).

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e reveladas pelo portal g1. Conforme a pasta, além das pessoas da lista de espera serem convocadas em caso de desistência dos aprovados, existe a possibilidade de os classificáveis serem chamados para contratações temporárias de servidores. Neste último caso, as pessoas não sairão da lista de espera, podendo aguardar uma possível vaga efetiva para os cargos pretendidos.

Esse banco de candidatos vai ser formado pelos classificados dentro do dobro do número de vagas imediatas de cada bloco temático, além dos aprovados que não passaram na primeira opção de carreira escolhida.

"Quem inicialmente não tiver nota suficiente para passar em sua primeira opção de cargo, por exemplo, poderá atingir a nota mínima para entrar no seu segundo cargo prioritário, mas pode seguir no banco de candidatos para a primeira opção e tem chance de ser chamado posteriormente", declarou o MGI.

Divulgação dos resultados ocorre ao longo de fevereiro

Os candidatos podiam concorrer a quantos cargos quisessem dentro de uma mesma área de atuação no CNU, devendo ordenar a preferência entre as carreiras no ato da inscrição. Esses critérios já eram utilizados para formar o banco de candidatos. Ele vai considerar ainda as vagas destinadas a cotistas, o que incluem pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência.

A primeira edição do CNU vai servir para o preenchimento de 6.640 vagas imediatas em 21 órgãos do Governo Federal, divididas ainda em diversos cargos e especialidades. As primeiras listas de classificação do concurso foram divulgadas.

Para cargos de nível médio, o resultado já é o definitivo, incluindo a lista de espera. Já para as vagas de nível superior, a lista final será divulgada apenas no dia 28, após os aprovados confirmarem a participação nos cursos de formação.