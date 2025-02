Resultados do CNU serão divulgados nesta terça-feira (4); veja calendário do concurso

Os resultados do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta terça-feira (4), uma semana antes do prazo original. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta data, os participantes dos blocos 1 a 7 poderão conferir a primeira lista de convocação para os cursos de formação.

Esta etapa do concurso é obrigatória para algumas carreiras. Nela, os candidatos chamados precisam confirmar interesse na vaga e realizar matrícula, sob pena de eliminação do certame. Para concluir este processo, basta acessar a página oficial do CNU e verificar a convocação na área do candidato, com login e senha do Gov.br.

Com relação aos aprovados no bloco temático 8, os resultados que sairão nesta terça são os definitivos. No dia 11 de fevereiro, será disponibilizado a segunda lista de classificação para todos os cargos e a segunda convocação para cursos de formação. Já a terceira lista vai estar disponível uma semana depois, no dia 18 de fevereiro.

Conforme o novo cronograma, a lista definitiva dos aprovados, com a convocação para matrícula nos cursos, será apresentada no dia 28 de fevereiro. (Veja o cronograma completo abaixo).

Confira o calendário do CNU

4 de fevereiro: publicação das notas finais e primeira convocação para os cursos de formação;

publicação das notas finais e primeira convocação para os cursos de formação; 4 e 5 de fevereiro: prazo para confirmação de interesse nos cursos;

prazo para confirmação de interesse nos cursos; 11 de fevereiro: segunda convocação;

segunda convocação; 11 e 12 de fevereiro: prazo para confirmação;

prazo para confirmação; 18 de fevereiro: terceira convocação;

terceira convocação; 18 e 19 de fevereiro: último prazo para confirmação;

último prazo para confirmação; 28 de fevereiro: divulgação final dos convocados para matrícula.

Modalidades e vagas disponíveis para a realização dos cursos

Para os cursos de formação, serão 6.640 candidatos convocados, dos quais 2.305 participarão dos cursos de formação. Os cursos ocorrerão predominantemente em Brasília (DF), com uma oferta híbrida e outra no Rio de Janeiro (RJ).

Presencial (Brasília - DF)

EPPGG (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental): 150 vagas

Analista de Comércio Exterior (ACE): 50 vagas

Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 300 vagas

ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais): 500 vagas

AIE (Analista de Infraestrutura): 300 vagas

Especialista em Regulação de Energia (ANEEL): 40 vagas

Especialista em Regulação de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

Híbrida (Brasília - DF)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT): 900 vagas

Presencial (Rio de Janeiro - RJ)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas

