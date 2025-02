Foi divulgada, nesta terça-feira (4), a primeira lista de convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), etapa obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos previstos no Edital Específico nº 2.

Os candidatos selecionados devem confirmar a participação até as 23h59 desta quarta-feira (5), através da Área do Candidato no site oficial do CPNU. A ausência de confirmação resulta na eliminação automática para o cargo convocado e para aqueles de menor preferência, embora o candidato continue na disputa por opções indicadas como prioritárias no momento da inscrição.

Os cursos serão realizados majoritariamente em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), com exceção do Auditor-Fiscal do Trabalho, que contará com um formato híbrido. As aulas serão ministradas por instituições como a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Cebraspe e agências reguladoras.

A carga horária varia entre 140 e 580 horas, dependendo do cargo, e durante o período de formação, os candidatos receberão 50% da remuneração inicial prevista para a função, exceto servidores federais que optarem por manter seus vencimentos.

Cargos e carga horária dos cursos de formação

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 580h

Analista de Comércio Exterior (ACE): 380h

Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 440h

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS): 440h

Analista de Infraestrutura (AIE): 440h

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT): 208h

Especialista em Regulação de Energia (ANEEL): 140h

Especialista em Regulação de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 140h

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): 140h

Aqueles que não foram convocados nesta primeira chamada ainda têm chances, já que novas listas serão divulgadas nos dias 11 e 18 de fevereiro. Os convocados nessas datas terão dois dias para confirmar a participação. No dia 28 de fevereiro, será publicada a lista definitiva dos candidatos que seguirão para a etapa de matrícula.

Procedimentos para matrícula

Para garantir a vaga no curso de formação, os convocados devem ficar atentos ao período de matrícula. No caso dos cursos promovidos pela Enap, a inscrição será feita exclusivamente online entre os dias 10 e 18 de março no site da instituição.

Já para os cursos administrados pelo Cebraspe, o edital com os procedimentos de matrícula será divulgado no dia 12 de março. Entre os documentos exigidos, os candidatos deverão apresentar cópia digital de documento de identidade ou CNH, comprovante de pedido de licença (se forem servidores federais), pedido de exoneração (se aplicável) e dados bancários para recebimento do auxílio financeiro.

Enap: Matrícula online de 10 a 18 de março no site www.enap.gov.br

Cebraspe: Informações sobre o processo de matrícula serão divulgadas em 12 de março no site Cebraspe

Os candidatos devem acompanhar constantemente as atualizações no site oficial do CPNU e respeitar os prazos para não perder a oportunidade. A recomendação é verificar a convocação o quanto antes, confirmar a participação até 5 de fevereiro e acompanhar as futuras chamadas nos dias 11 e 18. A lista final dos aprovados será divulgada em 28 de fevereiro.

Aproveitamento dos cursos

Para garantir a continuidade no certame, é necessário obter pelo menos 70% da média final e 60% da pontuação em cada prova, além de cumprir a frequência mínima de 75% das aulas. Quem não atingir esses critérios será eliminado,

Calendário do CPNU – Curso de Formação

Fevereiro

4/2 – Divulgação da primeira lista de convocação

5/2 – Prazo final para confirmação da participação (até 23h59)

11/2 – Segunda convocação

18/2 – Terceira convocação

28/2 – Publicação da lista final de convocados

Março

10 a 18/3 – Matrícula para cursos da Enap

12/3 – Divulgação das instruções de matrícula para cursos do Cebraspe

