Não foi aprovado no CNU? Veja outros concursos federais abertos e previstos para 2025

O Governo Federal divulgou, na manhã desta terça-feira (4), o resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU). Ao todo, foram mais de 6,6 mil vagas disputadas por mais de 1 milhão de participantes. Para quem ficou de fora de algum dos postos, uma nova oportunidade para tentar ingressar em algum dos órgãos públicos federais pode estar ainda mais próxima.

Isso porque há uma série de concursos públicos abertos ou previstos para 2025 para diversas instituições. Além disso, está em discussão, e deve ser anunciada até o mês que vem pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, uma segunda edição do CNU ainda neste ano.

As oportunidades em vagas em concursos públicos para órgãos nacionais incluem posições para pessoas com níveis médio e superior. Confira abaixo alguns destaques:

Concursos com edital aberto

Ibama

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estão abertas até o dia 18 de fevereiro, pelo site do Cebraspe. O certame oferta 460 vagas para cargos de analistas administrativo e ambiental, que exigem ensino superior.

O salário inicial em ambas as funções é de R$ 9.994,60, e há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos negros e pardos. Os aprovados serão lotadas no Ceará e nos demais estados, além do Distrito Federal.

Interessados em se candidatar devem pagar taxa no valor de R$ 95. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia, até esta quarta-feira (5).

Concurso do MPU

Legenda: Concurso do MPU é um dos abertos Foto: Divulgação

O Ministério Público da União (MPU) está com 152 vagas abertas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas e unidades da federação, incluindo o Ceará. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas. Haverá também a criação de cadastro de reserva.

>>> Veja edital

As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever através do site da Função Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista.

Marinha

A Marinha divulgou edital de concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições seguem até o dia 7 de março. A oportunidade para fuzileiro naval requer que os candidatos tenham nível médio.

O salário é de R$ 2.294,50, após a formação. Durante o curso, o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos, como: ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2026; não ser casado; não ter tatuagem com alusão a ideologias terroristas ou extremistas.

>>> Veja edital

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Marinha.

Concursos com editais previstos

Polícia Federal

Um novo concurso público da Polícia Federal (PF) foi autorizado pelo Governo, com a oferta de 192 vagas para provimento aos cargos de agente administrativo (de nível médio) e carreiras administrativas de nível superior.

A portaria que autoriza o certame foi publicada no Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro e prevê a publicação do edital no prazo de seis meses, ou seja, até junho. As vagas serão de nível superior para os cargos de agente, delegado, escrivão, papiloscopista e perito.

Polícia Rodoviária Federal

Outro concurso esperado para 2025 é da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), um ofício enviado pela corporação solicita a abertura de edital com 5.137 vagas. Do total de vagas solicitadas, 4.902 são para policial rodoviário federal e 235 para agente administrativo.

Banco do Brasil

O último concurso do Banco do Brasil teve vigência prorrogada, e candidatos aprovados para o cargo de escriturário podem ser convocados até julho. Apesar disso, um novo edital está nas expectativas de muitos concurseiros após o fim da validade atual e a instituição chegou a alertar para golpes.

O certame passado teve quase 1,5 milhão de inscritos e foi organizado pela Fundação Cesgranrio, que ainda possui contrato com o banco, possibilitando assim a realização de novas seleções.

