Marinha divulga edital para concurso de Fuzileiro Naval com 1.680 vagas; veja detalhes

A Marinha divulgou o edital de um novo concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições abrem no dia 21 de janeiro e seguem até dia 7 de março. A oportunidade para fuzileiro naval requer que os candidatos tenham nível médio.

O salário é de R$ 2.294,50, após a formação. Durante o curso, o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Do total de vagas, 480 são reservadas para mulheres. A distribuição das vagas foi feita da seguinte maneira:

Unidades da Marinha no Rio de Janeiro: 1.172 vagas;

Unidades da Marinha em Brasília - DF: 64 vagas;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande - RS: 23 vagas;

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas- Belém - PA: 78 vagas;

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Ladário - MS: 39 vagas;

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas-Manaus - AM: 185 vagas;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal - RN: 62 vagas;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador - BA: 35 vagas; e

Unidades da MB em São Paulo: 22 vagas.

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos, como: ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2026; não ser casado; não ter tatuagem com alusão à ideologias terroristas ou extremistas.

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Marinha. No portal, o candidato deve selecionar:

Local onde desejam servir;

Órgão Executor da Seleção para realizar as etapas do concurso;

Turma I ou Turma II/2026.

A taxa de inscrição é de R$ 40, mas pessoas de baixa renda, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa até dia 31 de janeiro.

Etapas do concurso

Dentre as etapas confirmadas do concurso, estão:

Exame de Escolaridade (EE) único, de caráter eliminatório e classificatório;

Eventos Complementares (EVC), de caráter eliminatório - constituídos de:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD); e

Procedimento de Heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).

Ao todo, o curso tem duração de 17 semanas.

No caso dos aprovados das regiões Sul e Sudeste, as aulas acontecem no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro.

Já os aprovados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o curso é realizado no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília.