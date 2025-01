Programa de inovação social abre 25 vagas para jovens de até 29 anos em cidade do Ceará

O programa Impulse, focado em capacitações na área de tecnologia, está com 25 vagas abertas para jovens entre 16 e 29 anos que residem na cidade de Maracanaú, no Ceará. A iniciativa visa ampliar as habilidades dos selecionados, investindo no ensino de programação e desenvolvimento web.

A oportunidade é voltada para jovens em situação de vulnerabilidade econômica. Além do grupo residente em Maracanaú, o programa também disponibilizará outras 25 vagas para jovens de Itumbiara, de Goiás.

As inscrições abrem na sexta-feira (17) e encerram no dia 26 de janeiro. O programa tem início no dia 12 de fevereiro e segue até dia 11 de julho.

Haverá o pagamento de uma bolsa mensal para todos os participantes assíduos. No edital, é detalhado que aqueles que assistirem a 100% das aulas programadas para o mês receberão R$ 350.

Além disso, os estudantes poderão receber um bônus mensal por desempenho. O melhor aluno do mês receberá R$ 500, enquanto os alunos entre a 2ª e 8ª posição receberão uma bolsa de incentivo de R$ 250.

Durante a capacitação, o foco será em:

Capacitação em linguagens de programação;

Hard skills (técnicas) e soft skills (comunicação, trabalho em equipe e gestão de tempo);

Metodologias ágeis;

Resolução de problemas reais.

Os selecionados devem residir em Maracanaú, já que serão realizadas atividades presenciais.

>> Confira edital completo

Critérios para participar

Além do critério da idade e da residência, os candidatos precisam estar cursando ou ter finalizado o ensino médio em escola pública. Também precisam já ter habilidades digitais básicas, como enviar e-mails, acessar sites e utilizar ferramentas online.

Existe o critério de condição socioeconômica, ou seja, a pessoa ou o núcleo familiar deve receber uma quantia mensal de até dois salários-mínimos.

Como se inscrever?

Para participar, é preciso se inscrever até dia 26 de janeiro através do site oficial do programa.

O candidato deve preencher também um formulário de inscrição com os dados pessoais e outras informações solicitadas.

Calendário do processo seletivo

Período de inscrição: entre 17 e 26 de janeiro

entre 17 e 26 de janeiro Análise de documentação: dias 28 e 29 de janeiro

dias 28 e 29 de janeiro Divulgação da lista parcial: 31 de janeiro

31 de janeiro Divulgação da lista final: 6 de fevereiro

6 de fevereiro Convocação oficial dos selecionados: dias 7 e 8 de fevereiro

O Programa Impulse é uma parceria entre as empresas CanPack e FWK Global.