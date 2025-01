Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Fortaleza; saiba como participar

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com vagas abertas para cursos de extensão de línguas estrangeiras do semestre 2025.1. As inscrições podem ser feitas até dia 17 de fevereiro e não há processo seletivo.

As oportunidades são para os cursos de conversação em libras, espanhol, inglês e italiano, além de aulas para Gramática Básica da Língua Inglesa e Produção Textual em Língua Portuguesa.

Cada um desses cursos tem o valor de R$ 100 que deve ser pago a cada novo semestre. O Imparh também oferece um Curso de Inglês Avançado, no valor de R$ 200, e aulas de Inglês Instrumental e de Libras, com taxa semestral de R$ 300.

Inscrições

Para se inscrever, basta preencher um formulário na aba Educação do Catálogo de Serviços da Prefeitura de Fortaleza. Embora a administração municipal não tenha especificado o número de vagas, elas são limitadas e serão preenchidas por ordem de matrícula.

Todos os pagamentos devem ser feitos via boleto bancário, emitidos no próprio site da inscrição. Para confirmar a inscrição no curso, os interessados terão que apresentar o comprovante de pagamento na Gerência de Extensão do Imparh, localizado na avenida João Pessoa, no bairro Damas.

