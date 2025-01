Resultado do Enem 2024 será divulgado na próxima semana; saiba data e como acessar nota

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será divulgado na próxima segunda-feira (13), conforme o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para conferir, o estudante deve acessar o portal do Inep e fazer login na Página do Participante.

As notas do certame podem ser usadas pelos candidatos para ingressar em instituições de ensino superior públicas ou privadas no Brasil e em Portugal.

Em março, cerca de 60 dias após a divulgação das notas, os inscritos poderão ter acesso ao espelho da redação — usado exclusivamente para fins pedagógicos.

Veja também Papo Carreira Adab lança processo seletivo com 241 vagas de nível médio na Bahia; veja o edital do concurso Papo Carreira MPU publica edital de concurso com vagas para o Ceará e salários de até R$ 13,9 mil; veja detalhes Ceará Aprovados no concurso da Funsaúde devem ser convocados para atuar no novo Hospital Universitário do CE

As notas do Enem são a porta de entrada para o acesso às principais universidades públicas do País, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abrirá inscrições entre os dias 27 e 31 de janeiro.

Elas também podem ser usadas no Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior; ou no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), iniciativa do Governo Federal que ajuda estudantes a custear graduações em faculdades particulares.

Como é calculada a nota do Enem 2024

O Exame não considera somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante no conjunto das 180 questões objetivas que compõem o exame.

Geralmente, em avaliações tradicionais, as notas são calculadas de “0 a 10” ou de “0 a 100”, e a partir de uma equação simples, as questões corretas são somadas. No entanto, o Enem usa a escala de 0 a 1.000 em cada prova e se baseia na Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo estatístico que considera não só o número de questões corretas, mas a coerência das respostas do participante ao conjunto das questões que formam a prova.

No cálculo do sistema do Enem, são considerados as seguintes variáveis:

Parâmetro de discriminação : diferencia os participantes que dominam dos que não dominam o que é avaliado pela questão.

: diferencia os participantes que dominam dos que não dominam o que é avaliado pela questão. Parâmetro de dificuldade : avalia a complexidade da questão. Quanto mais difícil o item, maior seu valor.

: avalia a complexidade da questão. Quanto mais difícil o item, maior seu valor. Acerto casual (chute): considera a probabilidade de um participante acertar a questão sem dominar a habilidade exigida.

Seguindo as variáveis, dois candiados com a mesma quantidade de certos e de erros podem ter resultados diferentes, já que a nota depende de quais questões estão certas ou erradas.

E o que isso significa? Na prática, o sistema espera que os participantes que acertaram as questões difíceis também acertem as fáceis. Isso acontece por que, na teoria, as habilidades mais complexas exigem o domínio das mais simples.

Partindo desse princípio, um inscrito que acertar mais perguntas difíceis do que fáceis pode ter uma nota menor, pois o TRI considerará que ele pode ter chutado ao responder as mais complexas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.