MEC divulga edital do Sisu 2025; veja o cronograma e datas de inscrição

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta quinta-feira (26). O documento oficializa o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2025. Gratuitas, as inscrições devem ser feitas exclusivamente no Portal único de Acesso ao Ensino Superior, a partir do dia 17 de janeiro e vão até o dia 21 de janeiro de 2025.

Para participar, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a prova de redação.

A inscrição não é válida para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treineiro, o seja, quem participou do exame antes mesmo de concluir o ensino médio.

De acordo com o cronograma, o resultado sairá no dia 26 e janeiro de 2025 e as matrículas devem ser feitas de 27 a 31 de janeiro de 2025.

As vagas ofertadas serão para cursos com início das aulas previsto tanto no primeiro como no segundo semestre de 2025. O candidato não poderá escolher em qual semestre vai ingressar, tendo em vista que isso dependerá da sua classificação no curso pretendido.

Cronograma do Sisu 2025:

Inscrições no Sisu: de 17 a 21 de janeiro de 2025

de 17 a 21 de janeiro de 2025 Resultado: 26 de janeiro de 2025

26 de janeiro de 2025 Matrículas: de 27 a 31 de janeiro de 2025

de 27 a 31 de janeiro de 2025 Manifestação de interesse para constar na lista de espera: de 26 a 31 de janeiro de 2025

