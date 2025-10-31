Diário do Nordeste
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre inscrições de vagas remanescentes do Fies

Papo Carreira

Fies 2025.2: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta quinta (23)

Estudantes têm até o próximo dia 30 para inscrição no processo seletivo

Renato Bezerra 23 de Outubro de 2025
Informações sobre o programa de financiamento estudantil FIES, incluindo como se inscrever e principais detalhes, em uma imagem promocional.

Papo Carreira

Fies 2025: pré-selecionados têm até esta sexta-feira (1º) para completar a inscrição

Quem optar pela lista de espera terá que seguir o mesmo processo a partir de terça-feira (5)

Redação 01 de Agosto de 2025
Foto do site do Fies

Papo Carreira

Resultado do Fies 2025 é divulgado para o segundo semestre; confira

Estudantes pré-selecionadas passarão por período de complementação de inscrição e comprovação de dados

Redação 29 de Julho de 2025
Imagem de uma tela de computador exibindo o logo da FIES, destacando-se uma identidade visual moderna e profissional, relacionada ao setor de educação e negócios.

Papo Carreira

Inscrições para Fies 2025 começam nesta segunda-feira (14); veja como se inscrever

Para o segundo semestre, serão oferecidas 74 mil vagas em diversas instituições de ensino superior

Paulo Roberto Maciel* 14 de Julho de 2025
Foto de pessoa mexendo em celular com logomarca do Fies

Papo Carreira

Fies 2025 divulga resultado lista de espera para vagas remanescentes; saiba como consultar

O ingresso na lista de espera foi automático para quem se inscreveu e não foi pré-selecionado na chamada única. Estudantes podem consultar o resultado até 22 de maio

Matheus Facundo 15 de Maio de 2025
Tela do Fies, programa do governo federal, no computador e no celular

Papo Carreira

Fies 2025: MEC encerra inscrições para vagas remanescentes do programa nesta terça (29)

Resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgada no dia 6 de maio

Redação 29 de Abril de 2025
Imagem exibindo o logotipo do FIES, um programa de financiamento estudantil no Brasil, em um fundo azul com elementos gráficos.

Papo Carreira

Fies abre inscrições para vagas remanescentes do primeiro semestre nesta terça-feira (22)

As vagas são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares de seleção do programa

Redação 22 de Abril de 2025
Cartaz do Enem na entrada de uma escola com pessoas entrando na instituição.

Papo Carreira

Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 começa nesta segunda-feira (14)

O pedido de isenção pode ser feito até o dia 25 de abril

Redação 13 de Abril de 2025
Camilo Santana no evento Educação Já, em São Paulo

Ceará

Camilo Santana defende regular 'cobranças abusivas' em cursos de Medicina

O ministro da Educação sugeriu a criação de um instituto de regulação da educação superior no Brasil

Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento 13 de Março de 2025
celular mostra logo do fies

Papo Carreira

Que horas sai o resultado do Fies? Veja como verificar

Pré-selecionados devem complementar a inscrição entre quarta (19) e sexta-feira (21)

Redação 18 de Fevereiro de 2025
