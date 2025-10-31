Estudantes têm até o próximo dia 30 para inscrição no processo seletivo
Quem optar pela lista de espera terá que seguir o mesmo processo a partir de terça-feira (5)
Estudantes pré-selecionadas passarão por período de complementação de inscrição e comprovação de dados
Para o segundo semestre, serão oferecidas 74 mil vagas em diversas instituições de ensino superior
O ingresso na lista de espera foi automático para quem se inscreveu e não foi pré-selecionado na chamada única. Estudantes podem consultar o resultado até 22 de maio
Resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgada no dia 6 de maio
As vagas são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares de seleção do programa
O pedido de isenção pode ser feito até o dia 25 de abril
O ministro da Educação sugeriu a criação de um instituto de regulação da educação superior no Brasil
Pré-selecionados devem complementar a inscrição entre quarta (19) e sexta-feira (21)