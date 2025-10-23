Fies 2025.2: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta quinta (23)

Começam nesta quinta-feira (23) as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao segundo semestre de 2025. O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital com as regras no último dia 15.

No total, o Fies 2025.2 teve 111.402 pessoas inscritas, que geraram 276.140 aplicações, pois cada candidato pode escolher até três opções de curso. Para esse segundo semestre, foram ofertadas 74,5 mil vagas, divididas entre 18.419 cursos de 1.215 instituições particulares.

Os interessados devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do MEC, até o próximo dia 30.

>> Veja edital completo

Requisitos

Segundo o Ministério da Educação, podem se inscrever os candidatos que atendam cumulativamente os seguintes requisitos:

Participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;

Obtiveram média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos;

Tiveram nota na redação superior a zero;

Possuem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;

Têm condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025 no curso escolhido.

O processo conta com etapa única e lista de espera. O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro. Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única devem validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior.

Após essa etapa, os candidatos devem validar as informações no banco. O prazo para essa última validação é de até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da primeira validação, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, cuja convocação ocorrerá no período de 13 a 28 de novembro.