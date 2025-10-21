Prefeitura de Martinópole abre inscrição de concurso com 114 vagas

A Prefeitura de Martinópole, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 114 vagas na administração municipal. As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O certame reserva 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

As remunerações variam de R$ 1.518 a R$ 4.236, a depender do cargo escolhido.

>> Veja edital completo

Inscrições

Interessados podem se inscrever até o próximo domingo (26) pelo site da Universidade Patativa, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, aplicadas no dia 7 de dezembro. Candidatos a cargos de nível superior terão 2ª etapa, que consiste em avaliação de títulos.