Enamed 2025: veja quando sai o gabarito preliminar

A prova do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foi aplicada nesse domingo (19) em todo o País. A primeira edição do exame, que avalia o desempenho de estudantes de Medicina, contou com 96,6 mil participantes inscritos.

O exame contou com 100 questões objetivas, de múltipla escolha, distribuídas igualmente nas áreas de ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; e saúde coletiva e saúde mental.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação, divulga o gabarito preliminar da prova na quarta-feira (22), na página do participante. Os interessados poderão entrar com recurso até 27 de outubro.

Conforme o edital, o resultado final e o gabarito definitivo serão publicados em 5 de dezembro.

Como funciona o Enamed?

O novo exame, obrigatório para todos os estudantes de Medicina concluintes, atende a dois públicos:

estudantes de Medicina inscritos no Exame Nacional de Residência (Enare), que poderão indicar interesse em utilizar a nota da prova no processo seletivo do Enare;

Exame Nacional de Residência (Enare), que poderão indicar interesse em utilizar a nota da prova no processo seletivo do Enare; médicos interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica.

Para utilizar os resultados do Enamed no Enare, é preciso se inscrever no segundo exame e pagar uma taxa de inscrição. Estudantes que farão o Enade e que não pretendem utilizar os resultados da prova para acessar residência médica estarão isentos da taxa.