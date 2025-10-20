Diário do Nordeste
Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Mão segura caneta durante prova de concurso público.
Legenda: Há vagas em diferentes cidades do interior cearense.
Foto: Shutterstock/Slexp880

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (20). Há oportunidades para várias localidades, da Capital ao Interior, e os salários chegam a mais de R$  4 mil.

Veja as inscrições abertas no Ceará

Câmara Municipal de Forquilha 

A Câmara Municipal de Forquilha realiza concurso público com inscrições que vão até o próximo domingo (26). São, ao todo, cinco vagas com salários entre R$ 1.518 e R$ 2.477

As inscrições são feitas por meio do site da Consulpam, banca organizadora do certame. 

Prefeitura de Martinópole

Também vão até o próximo domingo (26) as inscrições do concurso público da Prefeitura de Martinópole. Os aprovados terão remuneração entre R$ 1.518 e R$ 4.236

Interessados devem se inscrever no site da Universidade Patativa

Outras seleções e cursos

Centec

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas com mais de 2,5 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) durante o mês de outubro.

Entre os cursos ofertados, estão: Pilotagem de Drone, Desenvolvedor Front End, Costureiro, Redes Sociais para Negócios e Design de Sobrancelhas. As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e online, com turmas iniciando a cada semana na Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT).

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Fortaleza está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026.1. São oferecidas 400 vagas presenciais divididas em duas categorias:

  • Cursos integrados ao ensino médio;
  • Cursos subsequentes.

As inscrições seguem até o dia 6 de novembro. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e redação.

