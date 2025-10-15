IFCE abre 400 vagas para cursos técnicos em Fortaleza

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Fortaleza, abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2026.1.

Ao todo, são ofertadas 400 vagas presenciais, divididas em duas categorias:

cursos integrados ao ensino médio

e cursos subsequentes.

As inscrições seguem até o dia 6 de novembro. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e redação.

Modalidades e cursos disponíveis

Cursos integrados ao ensino médio são voltados para estudantes que já concluíram o ensino fundamental e desejam cursar o ensino médio junto a uma formação técnica. As opções são:

Edificações.

Eletrotécnica.

Informática.

Mecânica Industrial.

Química.

Telecomunicações.

Já os cursos subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio. As vagas são para:

Edificações.

Eletrotécnica

Instrumento Musical.

Manutenção Automotiva.

Mecânica Industrial.

Segurança do Trabalho.

Isenção da taxa de inscrição

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 13 e 27 de outubro, mediante envio da documentação exigida no edital.

O resultado preliminar da isenção será divulgado em 31 de outubro. Recursos poderão ser apresentados nos dias 1º e 2 de novembro, e o resultado final será publicado em 5 de novembro.

Provas e resultados

As provas de conhecimentos gerais e redação ocorrerão em 30 de novembro de 2025. A partir de 25 de novembro, os candidatos poderão consultar o cartão de identificação e o local de prova.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 30 de janeiro de 2026, e o início das aulas está previsto para 23 de fevereiro de 2026.

Inscrições podem ser feitas neste link.

Seleção terá vagas destinadas ao sistema de cotas

Conforme o sistema de cotas previsto na Lei nº 12.711/2012, o IFCE reserva 50% das vagas para candidatos de escolas públicas, pessoas de baixa renda, autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os demais 50% das vagas são destinados à ampla concorrência.