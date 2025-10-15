IFCE abre 400 vagas para cursos técnicos em Fortaleza
Inscrições seguem até o dia 6 de novembro
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Fortaleza, abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2026.1.
Ao todo, são ofertadas 400 vagas presenciais, divididas em duas categorias:
- cursos integrados ao ensino médio
- e cursos subsequentes.
As inscrições seguem até o dia 6 de novembro. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e redação.
Modalidades e cursos disponíveis
Cursos integrados ao ensino médio são voltados para estudantes que já concluíram o ensino fundamental e desejam cursar o ensino médio junto a uma formação técnica. As opções são:
- Edificações.
- Eletrotécnica.
- Informática.
- Mecânica Industrial.
- Química.
- Telecomunicações.
Já os cursos subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio. As vagas são para:
- Edificações.
- Eletrotécnica
- Instrumento Musical.
- Manutenção Automotiva.
- Mecânica Industrial.
- Segurança do Trabalho.
Isenção da taxa de inscrição
Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 13 e 27 de outubro, mediante envio da documentação exigida no edital.
O resultado preliminar da isenção será divulgado em 31 de outubro. Recursos poderão ser apresentados nos dias 1º e 2 de novembro, e o resultado final será publicado em 5 de novembro.
Provas e resultados
As provas de conhecimentos gerais e redação ocorrerão em 30 de novembro de 2025. A partir de 25 de novembro, os candidatos poderão consultar o cartão de identificação e o local de prova.
O resultado final do processo seletivo será divulgado em 30 de janeiro de 2026, e o início das aulas está previsto para 23 de fevereiro de 2026.
Inscrições podem ser feitas neste link.
Seleção terá vagas destinadas ao sistema de cotas
Conforme o sistema de cotas previsto na Lei nº 12.711/2012, o IFCE reserva 50% das vagas para candidatos de escolas públicas, pessoas de baixa renda, autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
Os demais 50% das vagas são destinados à ampla concorrência.