OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nesse domingo (19), os cadernos de provas e padrões de respostas preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) do 44º Exame de Ordem Unificado (EOU).

As avaliações foram aplicadas nesse mesmo dia, aos candidatos aprovados na 1ª fase, em diferentes cidades do país.

Nessa etapa, os participantes redigiram uma redação de peça profissional sobre tema da área jurídica escolhida, além de responderem quatro questões discursivas.

Gabaritos preliminares

A seguir, confira os cadernos de provas e os padrões de respostas preliminares para cada área:

Cadernos de provas

Padrão de respostas

A versão definitiva do padrão de respostas e o resultado preliminar da 2ª fase serão divulgados em 11 de novembro.

44º Exame da OAB

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.

Podem participar da avaliação bacharéis em Direito, ainda que pendente somente a sua colação de grau, formados em instituição regularmente credenciada; estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.