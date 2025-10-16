PND 2025: Veja o que é proibido fazer e levar no dia do exame
Candidatos devem guardar celulares, relógios e outros itens proibidos
Ser aprovado no Programa Nacional Docente (PND) 2025, não garante uma contratação imediata como professor, mas pode abrir portas para o docente que deseja ingressar em redes públicas, que adotarem o exame.
O Ministério da Educação (MEC) estima que o novo modelo contribua para a melhoria da qualidade da docência, para a seleção de profissionais qualificados e para a autoavaliação dos participantes.
O que acontece ao ser aprovado no PND 2025
Ser aprovado no PND 2025 significa que o candidato atingiu a pontuação exigida pelo exame, mas não garante vaga imediata.
É o processo seletivo da rede que prevê as vagas, cargos e critérios de ingresso. A PND oferecerá um boletim de resultados e uma nota que pode ser utilizada nos processos de seleção.
O candidato terá que ficar atento aos editais dos estados e municípios que aderiram à prova.
Veja também
Salário inicial para Pedagogia 2025
O PND não determina o salário de forma direta, por não ser um concurso público e sim um instrumento avaliativo. Os salários são definidos pelas redes de ensino (estados e municípios) que aderem ao processo, variando de acordo com a localidade e a jornada de trabalho.
Em 2025, o piso salarial dos professores é de R$ 4.867,77 mensais, considerando carga horária de 40 horas semanais.
O que não pode fazer
Para evitar imprevistos no dia da prova, é essencial estar atento ao que não pode ser levado ou feito durante o exame. O descumprimento das regras pode resultar na eliminação do candidato, por isso a atenção aos detalhes faz toda a diferença.
- Chegar após o horário de fechamento dos portões;
- Falta de documento de identificação original com foto;
- Saída antes do tempo mínimo de permanência exigido;
- Uso do banheiro após finalizar a prova;
- Canetas que não sejam de corpo transparente e tinta preta;
- Uso de acessórios como óculos escuros, chapéus, bonés ou protetores auriculares;
- Portar relógios, fones de ouvido ou qualquer dispositivo eletrônico;
- Levar lápis, borracha, régua, corretivo ou outros materiais não permitidos.
Confira o guia do participante neste link.