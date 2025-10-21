Vivo abre 120 vagas para PcD em Fortaleza e outras três capitais; veja cargos

A Vivo abriu mais de 120 vagas de emprego para pessoas com deficiência nas cidades de Fortaleza, São Paulo, Curitiba, e Belo Horizonte. As oportunidades são para as áreas de Experiência do Cliente, Comercial B2B, Marketing, Planejamento Comercial, Projetos, Engenharia, Tecnologia e Dados.

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo e, segundo a empresa, possuir experiência com atendimento ao cliente é um diferencial. Para oportunidades no Comercial B2B, é preciso ter vivência na área.

Os interessados devem se inscrever até o próximo domingo (26) pela página de recrutamento da Vivo. A empresa apresentará mais informações em uma feira virtual na próxima terça-feira (28).

Benefícios

Segundo a Vivo, o salário é compatível com o oferecido no mercado. De benefícios a empresa oferece vale-alimentação, refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida, e day off de aniversário.

Os selecionados ainda contarão com benefícios como isenção de coparticipação no plano de saúde; smartphone corporativo com portfólio acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva; incentivo estudantil com reembolso de até 100% no Explore+, programa de subsídio educacional da companhia, em cursos de graduação, pós-graduação, extensão, idiomas, entre outros.