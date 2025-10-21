Grupo de restaurantes abre mais de 40 vagas de emprego em Fortaleza

Mais de 40 vagas em diferentes cargos estão abertas para unidades do Grupo Vignoli em Fortaleza. As oportunidades estão disponíveis em áreas do setor de alimentação, com funções que passam pelo atendimento ao público, cozinha e produção.

Os salários são variados, conforme os cargos disponibilizados. Os postos de trabalho estão disponíveis nos restaurantes Vignoli das unidades Silva Jatahy, Virgílio Távora e Sul, além dos Vignoli Cucina do Del Paseo, Beira Mar, RioMar e Aeroporto. A cozinha central da marca também tem vagas abertas.

Segundo o grupo, os contratados terão benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou vale-alimentação, cesta básica, planos de saúde e odontológico por adesão, assim como parcerias com instituições de ensino e farmácias, por exemplo.

Entre os cargos, estão oportunidades nas seguintes funções:

garçom

auxiliar de cozinha

cumim

atendente

pizzaiolo

barman

cozinheiro

recepcionista

auxiliar de produção

serviços gerais

encarregado de cozinha

Os interessados nas vagas podem se candidatar enviando currículo por e-mail, no endereço eletrônico vagas@grupovignoli.com.br, ou por meio do WhatsApp, no número (85) 98662-5660.

As vagas permanecerão abertas até o preenchimento, sem prazo para participação no processo seletivo.