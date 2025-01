Aprovados no concurso da Funsaúde devem ser convocados para atuar no novo Hospital Universitário do CE

A abertura de uma nova unidade pública de saúde em Fortaleza, o Hospital Universitário do Ceará (HUC), deve acelerar a convocação de parte dos aprovados no concurso da extinta Fundação Regional de Saúde (Funsaúde). A informação é da titular da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Tânia Mara Coelho.

Em entrevista coletiva na última terça-feira (7), a gestora confirmou que “vamos ter a possibilidade, sim, de levar as pessoas que fizeram o concurso” para atuar no HUC. “Elas vão ser chamadas para trabalhar nesse hospital também”, reforçou Tânia.

Questionada sobre quantos profissionais serão chamados e quando isso deve ser feito, já que a primeira etapa de funcionamento do hospital será iniciada no mês que vem, a secretária afirmou que a gestão “está fazendo os cálculos”.

Veja também PontoPoder 'Ele é bem maior que o IJF', diz Elmano sobre Hospital da Uece desafogar demandas do Interior Ceará Com déficit de vagas, metade dos pacientes inicia tratamento de câncer fora do prazo legal no Ceará

“Entenda que é um hospital gigante e a gente está trabalhando o custo e a necessidade de tantos servidores. Temos que aproveitar os servidores que já estão na unidade do César Cals, e fazer os cálculos de quanto nós vamos precisar extra”, declarou.

A titular da Sesa mencionou os servidores do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) porque a unidade de saúde especializada em obstetrícia será integralmente transferida para dentro do HUC, deixando de funcionar na Avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza, onde fica atualmente.

O cronograma final de entrega do HUC e de quantos profissionais de saúde serão necessários ainda está sob dimensionamento, segundo informou Tânia Mara. “Mas é compromisso do governador Elmano e nós estamos seguindo rigorosamente. Vamos chamar todos os concursados da ex-Funsaúde”, conclui.

O técnico de enfermagem Vanderson Costa, 29, é um dos aprovados que aguardam pelo chamamento.

"Nossa expectativa é que o HUC represente o novo marco assistencial para rede SUS do Ceará, e os quadros de colaboradores sejam prioritariamente exercidos e ocupados por servidores públicos, prioritariamente aqueles aprovados que estão aguardando o chamamento do concurso da extinta Funsaúde", pontua.

O profissional de saúde define como "precária" a situação atual dos vínculos dos trabalhadores nos hospitais estaduais, e reforça a expectativa por uma mudança de panorama no HUC.

"Dentro do HU a gente não pode permitir que isso venha a continuar e venha a ser reflexo, porque o HU vai ser um exemplo, uma referência para o Norte e Nordeste. A gente precisa cada vez mais buscar inserção de profissionais de vínculos contínuos, capacitados para proporcionar uma assistência de qualidade para a população cearense", finaliza Vanderson.

Mais de 600 novos leitos

O Hospital Universitário do Ceará (HUC), antes chamado popularmente de “Hospital da Uece”, funcionará no bairro Itaperi e terá 652 novos leitos, além de salas de recuperação e de observação, conforme detalhou a secretária de Saúde. Cerca de 3 mil pacientes serão atendidos mensalmente.

No mês que vem, apenas dois serviços começarão a funcionar no local: o de oncologia, para tratamento de câncer, e o vascular, para doenças do aparelho circulatório. Em etapa posterior, será aberta a emergência obstétrica, com capacidade maior do que a fechada no HGCC, segundo garantiu Tânia.

“Não vai ser um hospital porta aberta, vai ser referenciado (pacientes encaminhados). Vamos abrir serviços novos, baseados na demanda da população”, frisa.

Uma das principais demandas de saúde pública no Ceará é pelo acesso a tratamento de câncer, pelo qual pacientes precisam, muitas vezes, esperar meses para iniciar.

“Sabemos que mesmo com a abertura de serviços de oncologia no Sertão Central e no Vale do Jaguaribe, ainda é um problema pra população. Então, (o HUC) vai ofertar resolução de problemas com alta complexidade”, destacou a titular da Sesa, acrescentando que outro “vazio” de assistência no Estado era para doenças vasculares.

Além disso, a gestora garante que a unidade de saúde terá também serviços de urologia.

Concurso da Funsaúde

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste no último mês de novembro, o governador Elmano de Freitas (PT) reiterou a promessa de convocar todos os 6 mil aprovados no concurso da extinta Funsaúde, a começar por preencher as vagas de quem assumiu os cargos e desistiu.

No mês seguinte, em 30 de dezembro do ano passado, o gestor anunciou a convocação de 316 profissionais para atuarem na Sesa. De acordo com cronograma definido no Decreto nº 35.409, de maio de 2023, o chamamento dos candidatos seria feito em etapas:

2023: 2 mil convocados;

2024: 1 mil convocados;

2025: 1 mil convocados;

2026: 1.311 convocados.

Veja também Inácio Aguiar Ministério Público de Contas pede que TCE suspenda licitações para Estado convocar concursados da Funsaúde

No último ano do cronograma, as convocações devem ser divididas, conforme o decreto, em maio, setembro e dezembro, embora a validade do concurso expire em 14 de março de 2026.

A Funsaúde foi criada em 2020 na tentativa de encerrar contratos precários com os profissionais da área por meio de cooperativas, além de gerir as unidades de saúde sob um projeto de regionalização.

Mas diante da demora para a posse dos servidores, os custos elevados das contratações e as diferenças salariais entre os contratados da fundação e os servidores atuantes no Estado, surgiu uma série de polêmicas que culminou com a extinção da fundação.