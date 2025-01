Ministério Público de Contas pede que TCE suspenda licitações para Estado convocar concursados da Funsaúde

O Ministério Público de Contas, órgão que atua no Tribunal de Contas do Estado (TCE), ingressou com duas representações na Corte solicitando a suspensão de licitações realizadas pela Secretaria da Saúde do Estado para a contratação terceirizada de profissionais das áreas de enfermagem e nutrição. O órgão argumenta que a contratação, cujo valor supera R$ 86 milhões, não deve ser feita porque há profissionais aprovados no concurso da antiga Funsaúde, que ainda aguardam nomeações.