'Ele é bem maior que o IJF', diz Elmano sobre Hospital da Uece desafogar demandas do Interior

O governador Elmano de Freitas (PT) informou, nesta segunda-feira (9), que o Hospital Universitário do Ceará (Huce), vinculado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), vai ajudar a desafogar demandas do Interior na rede de saúde pública da Capital. A unidade deve atender várias especialidades de alta complexidade, como nas áreas de oncologia, vascular, pediatria e obstetrícia, por exemplo.

"Para se ter uma ideia, ele é bem maior do que é o IJF. Então, nós vamos ter um IJF maior para atender a população do nosso povo cearense", declarou o governador ao comparar o Hospital da Uece com o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), da Prefeitura de Fortaleza.

O Huce deve contar com 650 leitos, com capacidade para ampliar para 680, e receber atendimentos de emergência, urgência, ambulatoriais e eletivos. Ao ser questionado se o Huce atenderia casos de trauma para desafogar o IJF, o governador disse apenas que a unidade "terá (atendimento traumatológico) da mesma maneira" que as demais especialidades.

Recentemente, o prefeito José Sarto (PDT) e parlamentares aliados ao gestor têm apontado um sobrecarga na rede de saúde pública da Capital devido à alta demanda do Interior, cobrando uma ajuda financeira do Estado para o custeio do IJF, por exemplo.

Sobre a alta demanda de pacientes na rede pública de Fortaleza, o governador disse que o Estado começou a interiorizar atendimento de média e alta complexidade apenas nos últimos 16 anos, durante os governos de Cid Gomes (PDT), Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), já tendo entregado hospitais-polos na região do Cariri, Sobral, Vale do Jaguaribe e Sertão Central.

"Esse hospital é muito grande para todo o Estado do Ceará, porque ele vai ter todas as especialidades, emergências. E o que eu acho importante é que nós estamos interiorizando, nós acabamos de inaugurar politraumatologia, oncologia, tratamento do câncer lá no Hospital do Vale do Jaguaribe. Em toda a região do Vale do Jaguaribe, praticamente nenhum caso está vindo mais para Fortaleza. Nós vamos ampliar os serviços do Hospital do Sertão Central em Quixeramobim. Com esse hospital (da Uece), o Estado do Ceará colabora ainda mais com o atendimento (da população) do Ceará e da Região Metropolitana de Fortaleza", destacou.

Nesta quinta-feira (9), o mandatário vistoriou a estrutura física do Hospital da Uece, que já está pronta. Na ocasião, ele ressaltou que o Governo já está licitando os equipamentos do hospital para colocá-lo em funcionamento. Em paralelo, devem ser executadas obras do estacionamento, de pavimentação e urbanização da parte exterior do Huce, bem como de ampliação das vias de acesso.

Elmano, no entanto, não se comprometeu com um prazo para inaugurar a unidade, já que alguns equipamentos são feitos sob demanda. Todavia, ele destacou que o Huce na medida que os equipamentos forem entregues, alas do hospital vão sendo liberadas e abertas à população.

Plano de Oncologia

O gestor destacou, ainda, que vai lançar um plano estadual de oncologia para o Ceará, para implementar o tratamento do câncer em todo o Estado. O investimento inicialmente é de R$ 270 milhões para custear a implementação e primeiro ano de tratamento. A medida deve contar com apoio de recursos de emendas da bancada federal do Ceará de 2024.

"Esse ano, o que nós solicitamos à bancada federal na reunião que nós tivemos hoje é um plano estadual de oncologia para o Ceará inteiro. É um investimento razoável, de um custeio elevado. Nós estamos fazendo um plano de algo em torno de R$ 270 milhões para implantar e custear o primeiro ano de toda uma rede de tratamento do câncer para todo o Estado do Ceará, além dos hospitais regionais que eu me comprometi na campanha eleitoral", destacou.