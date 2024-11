Quem vai liderar o Legislativo? Conheça os nomes na corrida pela Presidência da Assembleia

Passadas as eleições de 2024, os bastidores da política cearense voltam-se para a definição da nova correlação de forças na ocupação de cargos estratégicos nos espaços de poder estadual e municipal. Uma das disputas em questão é pela Presidência da Assembleia Legislativa do Estado. O próximo presidente conduzirá o Legislativo pelos próximos dois anos, inclusive durante o ano de sucessão dos mandatos dele próprio e do governador Elmano de Freitas (PT).

A composição da nova Mesa Diretora da Casa, que já está em andamento nos bastidores, tende a ficar mais clara nos próximos dias, com o avanço das negociações partidárias sobre outros cargos estratégicos que estão em aberto, como a Presidência da Câmara Municipal de Fortaleza e a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Embora o momento ainda seja de muitas especulações, está claro que a escolha do novo presidente do Legislativo Estadual dependerá de um entendimento entre as principais lideranças do grupo governista: o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, o senador Cid Gomes e o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, alçado a uma posição de maior destaque político pelos recentes resultados eleitorais.

A lógica é a seguinte: quem indicar o nome para o TCE abre espaço para que os demais façam indicações para os outros cargos. Caso a opção seja pela Assembleia, essa liderança deixará livre o caminho para a indicação nos demais espaços.

No momento, cinco nomes são cotados para o cargo e possuem chances reais de assumir a chefia da Mesa Diretora da Casa:

Fernando Santana (PT) Atual vice-presidente da Casa, Fernando Santana é próximo do ministro Camilo Santana e veio de uma disputa eleitoral em que saiu derrotado em Juazeiro do Norte. Sua possível indicação para o comando da Casa seria creditada ao ministro.

Romeu Aldigueri (PDT) Atual líder do governo na Assembleia, Romeu Aldigueri aposta na indicação do governador Elmano de Freitas para ocupar o posto. O atual presidente, Evandro Leitão, foi líder do governo Camilo antes de assumir a Presidência do Legislativo. Se Aldigueri vier a ser o presidente, essa escolha representaria uma indicação do governador.

Sérgio Aguiar (PDT) Deputado com cinco mandatos, Sérgio Aguiar já disputou o comando da Casa em um episódio que gerou tensão nas bases do grupo governista ainda na gestão Camilo Santana. Após ser derrotado, o parlamentar retornou à base. Seu nome é uma das preferências do senador Cid Gomes para o comando.

Salmito Filho (PDT) Atual secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano, Salmito já foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza por duas vezes. Ele é deputado licenciado e sua indicação seria atribuída ao senador Cid Gomes, mas com o aval do governador Elmano de Freitas, de quem é auxiliar.

Osmar Baquit (PDT) Um dos deputados mais experientes da atual composição, Baquit é membro da atual Mesa Diretora da Casa e também tem interesse em ocupar o comando do Legislativo. Sua possível ascensão ao comando seria fruto de um acordo entre as lideranças do grupo governista.