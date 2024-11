Mário Fernandes, general preso na Operação da PF, afirma que Bolsonaro deu aval para golpe em áudio

Um dos presos na Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (19), o general da reserva Mário Fernandes afirmou, em áudio divulgado pela investigação, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu aval para um plano golpista no Brasil até 31 de dezembro de 2022 - último dia de mandato.

O áudio foi enviado por Fernandes a Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A conversa foi transcrita pela PF. Na mensagem, o general da reserva declara que o ex-presidente teria dito que a "ação", no caso o golpe de Estado, poderia ocorrer até o último dia de 2022.

Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada me desculpa estar te incomodando tanto no dia de hoje. Mas, p****, a gente não pode perder oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, p****, aí na hora eu disse, pô presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Mário Fernandes General da reserva em áudio para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

A intensa comunicação por redes sociais entre Fernandes e Cid é um dos destaques do relatório da Operação Contragolpe. A ação da PF prendeu cinco militares que pretendiam impedir a posse dos então eleitos presidente e vice, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), incluindo o assassinato de ambos em 15 de dezembro de 2022.

Veja também PontoPoder Sete casos que entrelaçam morte e atuação política na presidência da República do Brasil PontoPoder Mauro Cid é intimado por Alexandre de Moraes após PF apontar omissões do militar PontoPoder Coronel usou dados coletados após batida de carro em plano de morte de Moraes, diz PF

General esteve no governo Bolsonaro

Durante o mandato de Jair Bolsonaro (2019-2023), Mário Fernandes ocupou o cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo a investigação da Contragolpe, o general foi responsável pela elaboração do arquivo intitulado "Punhal Verde e Amarelo".

Essa operação tinha como objetivo o assassinato de Lula e Alckmin e o "sequestro ou homicídio" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O documento foi impresso no Palácio do Planalto e levado para o Alvorada, à época ocupado por Jair Bolsonaro enquanto era presidente.

Legenda: Mário Fernandes, general da reserva, um dos presos na Operação Contragolpe desta terça-feira (19) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-chefe do Executivo brasileiro não é citado na operação como investigado, e até o momento, não se pronunciou sobre o caso. Já um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) declarou, pelas redes sociais, que "pensar em matar alguém não é crime".

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a defesa do general da reserva Mário Fernandes para ele se manifestar sobre o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento do material.