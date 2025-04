Cinco lições de humildade e liderança que formam o legado do papa Francisco

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), mas deixou um legado que transcendeu os limites da Igreja Católica. Mais do que um líder religioso, Jorge Mario Bergoglio foi um estadista global que redesenhou o papel do Vaticano no mundo, não fugindo à responsabilidade de tocar em temas polêmicos, mas necessários.

Sua liderança combinou firmeza e simplicidade, projetando uma figura que optou por vestir de branco, se aproximar da realidade do mundo e dos fiéis e abrir a igreja para pautas espinhosas. A sua partida deixa um vazio, mas também um repertório valioso de lições de liderança.

Ao longo do seu pontificado, Francisco consolidou um modelo de liderança enraizado na escuta, na empatia e na construção de pontes. Não buscou agradar a todos, mas optou por fazer da sua voz um instrumento de transformação. Em tempos em que lideranças se distanciam da população, o Papa argentino mostrou que é possível governar com autoridade sem renunciar à humanidade. Cinco Lições de Liderança e Estadismo do Papa Francisco

Humildade como força transformadora

Desde o início, Francisco imprimiu um novo estilo ao pontificado, abrindo mão de símbolos de poder e preferindo gestos cotidianos de simplicidade. Essa postura não o fragilizou — ao contrário, fortaleceu sua autoridade moral e aumentou sua conexão com milhões de pessoas em todo o mundo. A humildade, para ele, não era estética, mas parte de uma estratégia pastoral e política.

Coragem para enfrentar estruturas de poder

Francisco não hesitou em desafiar estruturas seculares do Vaticano. Combateu privilégios, promoveu reformas administrativas e denunciou a corrupção interna. Também enfrentou resistências ao propor maior acolhimento a divorciados, homossexuais e outros grupos historicamente marginalizados pela Igreja. Essa disposição para tocar em feridas foi uma marca de seu pontificado. Por isso, muitas vezes foi incompreendido.

Diplomacia como instrumento de paz

O Papa teve um papel discreto, mas decisivo, em negociações internacionais. Intermediou diálogos entre Estados Unidos e Cuba, participou de esforços pela paz na Síria e manteve diálogo permanente com líderes de diferentes religiões, mesmo em contextos de tensão como a guerra em Gaza. A sua diplomacia foi calcada na empatia e na escuta, sempre em busca de consensos possíveis.

Capacidade de escuta e inclusão

Francisco deu voz a povos originários, ambientalistas e comunidades esquecidas. Defendeu com firmeza a necessidade de a Igreja ouvir mais do que falar — e, ao fazer isso, transformou a escuta em ferramenta política. Sua liderança incluiu os que estavam à margem, criando uma Igreja mais plural e conectada com o mundo real.

Visão global com sensibilidade local