A história de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, teve por, pelo menos duas vezes, ligação com o Estado do Ceará. Foi ele quem, enquanto papa, autorizou os processos de beatificação da Menina Benigna e do Padre Cícero.

Esse é o reconhecimento da religião em relação às virtudes cristãs, espirituais e humanas. E a beatificação faz parte do processo de canonização, quando é dado o atributo de santidade a alguém.

Beatificação de Benigna Cardoso

Em 2022, a jovem Benigna Cardoso passou a ser beata. Benigna Cardoso da Silva, apesar do pouco tempo de vida, foi uma católica dedicada na cidade de Santana do Cariri.

Aos 13 anos, perdeu a vida com golpes de faca ao resistir a uma tentativa de estupro - fato que a colocou como “Heroína da Castidade”. A cearense foi beatificada ao completar 81 anos de morte, no dia 24 de outubro de 2022.

ANÁLISE COMEÇOU EM 2011

A Diocese do Crato solicitou a análise em 2011. Dois anos depois, foi dado o "Nihil obstat" (nada obsta), que é o documento emitido pelo Vaticano permitindo a abertura da causa de beatificação.

A história da cearense comove fiéis desde então, e católicos pedem a intercessão de Benigna para alcançar graças como a recuperação da saúde. Histórias de milagres e homenagens em romarias mobilizam a fé no Estado.

A devoção à Menina Benigna registra histórias de milagres atribuídos à cearense, como é o caso do mecânico aposentado Tarcisio Linard, que fraturou a mão e teve tétano durante o trabalho.

Com o risco de perder a mão, o mecânico rogou à santa popular de sua cidade natal, de quem ouvia falar desde a infância. “Minha mãe a conheceu e cresci rezando por ela”, contou.

Padre Cícero

Em 2022, Padre Cícero, ícone católico cearense, teve o processo de beatificação autorizado pelo papa Francisco. A informação foi divulgada pela Diocese do Crato por meio de um anúncio feito pelo então bispo do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes.

"É com grande alegria que vos comunico que nessa manhã histórica recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o papa Francisco, uma carta do dicastério para causa dos Santos", comemorou. O aceite foi assinado no dia 24 de junho de 2022.

Dom Magnus pediu para que o papa Francisco analisasse o pedido numa ocasião oportuna e agradeceu aos romeiros pela incansável esperança no processo. "Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus", completou.

Morte do papa Francisco

Papa Francisco morreu, às 2h35 desta segunda-feira (21), pelo horário de Brasília, aos 88 anos. O anúncio foi feito diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano e a última aparição do pontífice aconteceu no domingo de Páscoa.

Así ha anunciado el Vaticano el fallecimiento del Papa Francisco. pic.twitter.com/sxZW6avg8t — Niporwifi © (@niporwifi) April 21, 2025

Há cerca de um mês, o pontífice passou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento da pneumonia nos dois pulmões.

"Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz texto divulgado pelo Vaticano.