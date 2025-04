Impasse nas barracas de praia do Morro Branco está perto da solução, diz prefeita Michele Queiroz

A data da mudança do local de funcionamento das barracas da famosa praia de Morro Branco, em Beberibe, pode estar próxima de uma definição. A informação é da prefeita Michele Queiroz (PP).

Em meio aos prejuízos financeiros causados aos barraqueiros por conta do avanço do mar, em determinadas épocas do ano pela alta da maré, o anúncio da realocação dos restaurantes para um novo endereço espera apenas um encaminhamento burocrático da Caixa Econômica Federal (CEF) para o projeto ser tocado.

A prefeita Michele Queiroz contou detalhes do andamento da inciativa durante entrevista ao programa PontoPoder Contexto, da Verdinha FM 92.5, e que irá ao ar às 21h deste sábado (19) na íntegra.

A gestora afirma que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi feito para manter o funcionamento das barracas no mesmo local até que uma saída fosse oficialmente implementada.

"Onde as barracas se encontram hoje, se der uma maré cheia destrói tudo como tivemos a cerca de dez anos. Fizeram um Termo de Ajustamento de Conduta pra ficar funcionando até então procurasse outro local para ser deslocado. Eu saí da gestão em 2016, se passaram 4 anos, eu voltei e o mesmo problema permanece", diz Queiroz.

As etapas para a mudança das barracas

De acordo com a prefeita, o primeiro passo foi uma autorização da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU) para a definição do novo local, que é na marina do Morro Branco – do lado esquerdo de onde funciona atualmente, mais afastados do mar.

Na sequência, o Município conseguiu metade do recurso para a construção do novo espaço junto ao Ministério do Turismo. Agora, o impasse é a aprovação do projeto por parte do banco que vai financiar: a Caixa Econômica Federal (CEF).

"Conseguimos a metade do investimento junto ao Ministério do Turismo e estamos há um ano tentando aprovar esse projeto na Caixa Econômica. Agora tive uma reunião com a Caixa que já disse que ia finalizar e devolver o projeto com análise", declarou a prefeita.

Com a aprovação do banco, a expectativa, segundo a gestora, é que a licitação ocorra em dois meses, e a obra se inicie finalmente. A ideia é que as barracas fiquem "padronizadas" a partir da entrega do novo espaço de alimentação.