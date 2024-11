Cid Gomes deixa reunião do PSB e diz que 'não há decisão' tomada sobre desembarque do governo Elmano

O senador Cid Gomes (PSB) se manifestou publicamente pela primeira vez, na noite desta terça-feira (19), sobre a possível saída dele da base aliada do governador Elmano de Freitas (PT). Segundo o parlamentar, ainda "não há decisão" sobre o assunto.

Decisão é decisão e quando se decide, se comunica. Não há ainda essa comunicação. Acho que qualquer ação na vida deve ser feita de forma sempre ouvindo o coração, colocando a cabeça como o grande regrador da sua fala e das suas decisões. Se está em curso isso, vamos ter paciência, mas tem ritos que têm que ser cumpridos. Não é razoável que a gente comunique uma coisa sem que algumas prévias possam ter acontecido. Como as prévias não aconteceram todas, não pode haver comunicação. Cid Gomes (PSB) Senador da República

As declarações ocorrem após reunião do PSB Ceará realizada em Fortaleza, no bairro de Fátima. O assunto ganhou destaque após a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã de Cid, revelar que o senador decidiu desembarcar da base do Governo do Estado por acreditar que "existe uma concentração de decisão nas mãos das pessoas do PT".

Cid Gomes, por sua vez, preferiu não confirmar as afirmações feitas pela irmã, mas insinuou que o assunto está em discussão até mesmo dentro do próprio PSB. De acordo com o senador, ele tem "conversado com muita gente, isso faz parte do rito", e destacou que vai se manifestar sobre o tema "no momento certo".

"Não coloquem na minha boca palavras dos outros. Converso com as pessoas e as pessoas não estão submetidas a um sigilo ou interpretação do que eu possa ter falado. Esse momento é de entendimento e conversas internas, ato contínuo, isso não deve demorar, pode ter certeza que eu é que sou o maior interessado em dizer como me comportarei no futuro", disse o parlamentar.

Reclamações antigas

Apesar das declarações dadas nesta terça-feira, a insatisfação de Cid Gomes com a concentração de cargos pelo PT no Ceará atingiu o ápice neste final de semana. A 'gota d'água' foi a indicação do deputado estadual Fernando Santana (PT) para a sucessão da presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), atualmente comandada pelo prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT).

Vale lembrar que as eleições municipais fortaleceram a ala cidista na política estadual. Atualmente no PSB como a principal liderança da sigla no Estado, Cid Gomes ajudou a legenda a sair de oito para 65 prefeituras no Ceará, se tornando o maior partido político cearense em quantidade de gestões administradas. A maioria dos vencedores estava no PDT, onde o senador estava até 2022, quando houve o racha com o próprio PT.