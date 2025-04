Quem ganhou o BBB 25? Cearense Renata Saldanha é a vencedora do reality

Renata Saldanha é a campeã do Big Brother Brasil 25. Com 51,90% dos votos, a cearense garantiu a preferência do público no início da madrugada desta quarta-feira (23) e conquistou o prêmio de R$ 2,7 milhões. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, que apresentou o programa de dentro da casa mais vigiada do País.

Cria do Barroso, na periferia de Fortaleza, a bailarina e professora de ginástica rítmica tem 33 anos e entrou no reality show com a sua melhor amiga, Eva Pacheco, 31. As duas se conheceram há 25 anos, quando começaram a estudar na Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca).

Existente há três décadas, a instituição de dança é conhecida na Capital por dar suporte a famílias em situação de vulnerabilidade por meio da educação artística e da assistência social.

Torcida de Renata Saldanha festeja a cearense na Praia de Iracema

Veja também Zoeira Vitória Strada e Camilla, do BBB 25, deixam de se seguir nas redes sociais Zoeira Diego Hypolito rompe amizade e deixa de seguir Gracyanne após falas pelas costas no BBB 25

Trajetória de Renata no BBB 25

No BBB, Renata protagonizou diversos momentos importantes, como quando conquistou a primeira prova de resistência da temporada, quando foi para o "almoço das consequências", após uma dinâmica do Big Fone, quando foi escolhida pelo público para a Vitrine do Seu Fifi e quando discutiu com rivais e até com antigos aliados no game. Além disso, ela também chegou a ter um breve romance com outro brother.

Legenda: Renata e Eva ganharam a primeira liderança do BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

A cearense ainda coleciona uma série de conquistas no programa. Ela foi Líder, Anjo, Monstro e enfrentou o Paredão seis vezes antes de chegar à final. No caminho, perdeu aliados importantes, como Eva e Vilma, e viu ruir a relação de amizade que construiu com Aline e Vinícius no início da temporada.

Legenda: Renata foi a escolhida do público para a 'Vitrine do Seu Fifi' Foto: reprodução/TV Globo

À medida que cresciam no programa e conquistavam uma torcida aguerrida, que se dedicava nas votações, Renata e Eva também sofreram inúmeros ataques xenofóbicos, machistas e misóginos nas redes sociais, o que chamou a atenção, inclusive, do Governo do Ceará, que se posicionou contra as ofensas.

Legenda: Renata chegou a ficar com Maike durante o programa Foto: Reprodução/Globoplay

Como Renata chegou à final do BBB 25?

Depois de perder quase todos os aliados do Quarto Fantástico, Renata passou a ser o alvo principal do Quarto Anos 50 e enfrentou cinco paredões seguidos na reta final do programa.

O último foi nesse domingo (20), que findou com a eliminação de Vitória Strada, considerada, como ela, uma das favoritas ao prêmio.

Legenda: Renata ficou com o último Monstro do BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Sem a atriz, restaram na casa para disputar o prêmio final a cearense, o goiano João Pedro e o pernambucano Guilherme Vilar.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.