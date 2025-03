O Governo do Estado do Ceará fez uma publicação nas redes sociais em referência aos ataques xenofóbicos contra as cearenses Eva e Renata, participantes do BBB 25. Na última semana, após Renata ter sido escolhida pelo público para uma das dinâmicas do programa, torcidas contrárias iniciaram movimento de retaliação às cearenses, o que resultou em diversos comentários preconceituosos.

Xenofobia contra cearenses nas redes

"A maioria dos fãs dela do Ceará são catadores de lixo e dependem do lixo para comer e sobreviver vendendo latinhas", disse um dos posts xenofóbicos denunciados pela torcida de Eva e Renata.

Com a repercussão do caso, a publicação do Governo, feita nessa segunda (17), alertou para os canais de denúncia e citou o orgulho dos cearenses tanto em relação ao sotaque como à história de todo o povo. "Os comentários criticam nosso sotaque e desmerecem a força da nossa gente", iniciou a postagem, que recebeu centenas de comentários em apoio.

Veja a publicação do Governo do Estado do Ceará:

"Poderíamos passar dias listando as conquistas do Estado na educação, na cultura, na ciência e em todas as áreas. Mas quem precisa estudar sobre essa terrinha maravilhosa são eles, né? Nós já temos muito orgulho de viver aqui", pontuou o comunicado.

Nas respostas, seguidores da página do órgão e até integrantes da torcida das duas cearenses ressaltaram a importância do posicionamento, enquanto outros manifestaram o desejo de que as duas permaneçam no jogo. Entre os motivos, cearenses apontam que elas são uma forma de manifestar nacionalmente a força do Estado mesmo após os ataques nas redes.

"Nosso sotaque, nossa cultura e o nosso orgulho de ser cearense jamais vai ser manchado por esses comentários criminosos! Juntos somo mais fortes. Temos orgulho das nossas meninas representando tão bem o nosso estado. Vamos nos unir para garantir que Eva e Renata sigam mostrando para o Brasil que o melhor do Ceará é o cearense", escreveu a página de Eva, uma das indicadas ao paredão do BBB nesta terça-feira (18).

A mãe de Eva, a jornalista Gerusa Pacheco, reforçou que publicações xenofóbicas contra a filha já estão sendo analisadas. "Nosso jurídico vai acionar cada pessoa e grupo, que pratique qualquer tipo de preconceito com relação a elas. Não vamos ficar parados de jeito nenhum", declarou em entrevista ao Diário do Nordeste.