Mãe de Eva Pacheco diz que vai acionar advogados contra perfis e grupos que publicaram falas xenofóbicas

Após os comentários xenofóbicos publicados nas redes sociais contra a filha Eva Pacheco e a amiga Renata Saldanha no BBB 25, a jornalista Gerusa Pacheco declarou que irá acionar juridicamente cada perfil de rede social que proferiu postagens com comentários ofensivos relacionados ao estado de origem das amigas.

"Nosso jurídico vai acionar cada pessoa e grupo, que pratique qualquer tipo de preconceito com relação a elas. Não vamos ficar parados de jeito nenhum", declarou Gerusa Pacheco, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Conforme nota do escritório de advogacia que defende Eva e Renata, "inicialmente, serão notificados diretamente pelo escritório e, em caso de não retirada da publicação e retratação, buscaremos apoio da Justiça"

Segundo a mãe da BBB, antes mesmo de serem alvos de ataques fora da casa, dentro do próprio reality houve um movimento contra as cearenses por parte dos confinados. Segundo ela, o caso se agravou após Renata ter ganho do público a dinâmica do "Vitrine do Seu Fifi" e levar informações para os confinados — como a que Gracyanne estaria "roubando" os ovos da alimentação de Diego Hypólito.

Legenda: Comentários ofensivos em rede social X Foto: Reprodução/X

"Desde o início do programa, (elas sofreram perseguição) por serem cearenses e bailarinas. No início, teve uma perseguição. Teve um quarto, (no qual) um grupo de pessoas começou a votar nelas. Uma das participantes, que é camarote, se movimentou. A partir dai começaram a fazer chacota. Começaram a imitar as meninas, o jeito que elas falavam. Isso aí foi contagiante dentro da casa. Quase todas as conversas eles imitavam elas, faziam piadas com sotaque, chamavam de gralhas", relembrou Gerusa Pacheco.

Como mãe da Eva, eu sinto muito essa coisa (ataques), mas não quero me sentir só nessa luta. Qualquer pessoa que estivesse sendo ridicularizado pelo sotaque, pelo jeito de andar, pelo jeito que brinca, que rir e se expressa, eu estaria achando isso o fim da picada Gerusa Pacheco Mãe de Eva Pacheco

Mãe de BBB pede reação dos cearenses nas redes sociais

Gerusa Pacheco também pediu maior reação do público cearense nas redes sociais quanto aos comentários xenofóbicos. "O cearense ele precisa reagir. Precisa defender, ser mais bairrista. As meninas estão no programa de maior audiência do Brasil".

Ela ainda lembrou que boa parte dos confinados que entraram como "Camarote" na casa do BBB contam com apoio de outros artistas e pediu maior engajamento de nomes da TV e da música do Ceará em prol das cearenses.

Veja também Zoeira Guilherme especula sobre próximo Paredão do BBB 25: 'Está muito claro quem sai' Zoeira Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo da semana no reality

"A gente vê que, por exemplo, alguns camarotes tem apoio de artistas globais, cantores... uma coisa que a gente acha que além da população cearense, tipo assim, se posicionar para que elas não sofram que estão sofrendo. Também sentimos falta de alguns artistas locais, que queiram, lógico, e possam, se engajar na nossa luta. Fazer que a nossa voz seja ouvida. Que o Ceará tem grandes artistas, como humoristas, compositores, em todas as áreas", declarou a mãe de Eva Pacheco.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.