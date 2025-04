Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, comentou os rumores envolvendo a irmã, Juliana Rangel Aragão. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, a atriz negou que a família discrimine Juliana e disse não entender a polêmica em torno do trabalho dela, que atua como motorista de aplicativo.

"A vida é feita de escolhas", afirmou a atriz. A declaração viralizou nas redes sociais e provocou diferentes reações — muitas questionando a postura do pai das famosas.

Na entrevista, Lívian repercutiu a situação da irmã, que, recentemente, iniciou uma campanha de arrecadação online para conseguir dinheiro para comprar medicamentos para asma e consertar o ar-condicionado do carro que utiliza para trabalhar.

"Ju morou com Martha [Rangel, ex-esposa de Renato] nos Estados Unidos durante muitos anos. Trabalhava lá, inclusive, em um posto de gasolina, porque sempre amou carro, dirigir, enfim. Depois de um tempo, se casou, se divorciou, teve a Júlia, que mora com a gente, e, então, o que aconteceu? Ela veio morar conosco, ficou por mais de dez anos e, no início deste ano, resolveu sair de casa, porque tem 48 anos e pode escolher onde quer morar. Foi isso", resumiu a atriz no podcast.

Lívian disse ainda que, quando saiu a notícia sobre a família Aragão supostamente ter uma relação conflituosa com Juliana, eles se assustaram. "A gente ficou assim: 'Gente, polemizaram o fato de ela ser Uber'. A gente não vê problema nenhum, porque é um emprego legítimo. Ela sempre gostou de dirigir. Era Uber de pets, sempre curtiu isso. Virou uma polêmica também porque as pessoas não conhecem muito bem nem ela nem os outros filhos, que são mais reservados, mais discretos", continuou.

Veja também Zoeira Power Couple Brasil divulga participantes da 7ª temporada; conheça os casais Zoeira Repórter Raquel Honorato pede demissão da Globo após dez anos para morar fora, diz colunista

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a entrevista repercutiu. Houve quem não poupasse críticas a Juliana e, também, quem apontasse erros de Renato Aragão. "Por que não aproveitou a oportunidade do dinheiro do pai para estudar?", questionou uma pessoa. "Ela foi dirigir Uber porque gosta de carro? Realmente, todos têm as mesmas 24 horas, mas só Lívian Aragão as utiliza para falar merda", disparou outra.

A orientação sexual de Juliana também foi lembrada pelos internautas como um possível motivo para o afastamento dela da família. "Herdeiro só se torna herdeiro quando se tem uma herança, nesse caso, não tem ainda. Se Renato apoiou ou não a orientação sexual dela, problema é deles", observou outro.