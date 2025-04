Quem é Juliana Aragão, filha adotiva de Renato Aragão mantida longe dos holofotes, segundo diretor

A família do humorista Renato Aragão, o intérprete de Didi, é maior do que a grande parte do público conhece. O artista, frequentemente visto ao lado da esposa Lilian Aragão e da filha Livian, também é pai de Juliana Rangel Aragão. De acordo com o diretor Rafael Spaca, que produziu um documentário sobre "Os Trapalhões", Juliana é uma filha adotiva do cearense, que seria alvo de comentários preconceituosos e piadas da família por ser lésbica.

Ainda segundo o diretor, a filha adotiva precisa trabalhar como motorista de aplicativo para sobreviver, pois não recebe ajuda financeira do pai. Os detalhes da suposta polêmica familiar foi revelada por Rafael Spaca em entrevista ao SaladaCast nesta semana, e causou grande repercussão nas redes sociais.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa de Renato Aragão solicitando esclarecimentos sobre o assunto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

No podcast, o diretor afirmou que Juliana Aragão foi adotada quando Renato Aragão ainda era casado com sua primeira esposa, Marta Rangel. Embora não seja conhecida pelo público como a outra filha do humorista, a Livian, Juliana mora ao lado do pai na mansão da família. Segundo Rafael Spaca, ela é "escondida" pelos familiares, que fazem comentários preconceituosos por conta de sua orientação sexual.

"Ele mora, e pouca gente sabe disso, ele, a mulher, a Lilian, e a filha, Livia [na mansão]. Isso é o que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa dele tem uma outra filha, chamada Juliana, que eles escondem", iniciou o diretor.

Problemas financeiros e preconceito da família

Conforme Rafael, Juliana passa por dificuldades financeiras e já fez vaquinhas na internet para pagar contas, como remédios para asma e até para o conserto do ar-condicionado do carro que usa para trabalhar como motorista de aplicativo.

"Ela pouco aparece [a Juliana]. Ela tem uma filha, mas hoje ela namora uma mulher. A Juliana, e não é desmerecer a categoria, trabalha de Uber hoje (…) Ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela”, disse o comunicador.

Juliana ainda teria problemas financeiros envolvendo o próprio pai e a madrasta, Lilian, segundo o diretor do documentário 'Trapalhadas Sem Fim'.

“[Ela] tomou calote da Lilian e do Renato, não pagam ela. Ela é um corpo estranho dentro da casa. Por ela ser o que ela é, e hoje namorar uma mulher, tem uma espécie de preconceito quanto a isso. De fazer falas, piadinhas atravessadas, pra menina”, frisou Rafael.

Em um dos anúncios das vaquinhas levantadas por Juliana, ela destacou que estava "trabalhando no calor e passando mal", pois é asmática. "Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto”, alegou ela, à época.