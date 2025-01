Na virada para os 90 anos, Renato Aragão comemora vida em grande estilo: 'Feliz e satisfeito'

Renato Aragão, cearense ícone do humor brasileiro, comemora seus 90 anos em grande estilo, com celebrações que já iniciam na véspera do aniversário, em 13 de janeiro. Os segredos da vitalidade, segundo o artista, são "beber muita água, estar sempre feliz com os amigos e fazer ginástica".

As comemorações deste domingo (12) começaram com uma missa de ação de graças no Cristo Redentor, reunindo familiares e amigos próximos. Após a cerimônia, o grupo seguiu para um brunch em sua residência no Rio de Janeiro.

Animado, Renato celebra sua trajetória e a chegada de seu primeiro bisneto, Otto, neto de Duda Aragão. "Quero ser bisavô, trisavô, tataravô... Todos os 'tás'", brinca o humorista, que tem cinco filhos. Ele garante que, mesmo que pudesse, não mudaria nada em sua história.

Como parte das homenagens, a TV Globo exibirá na quarta-feira (15) um episódio especial do programa "Tributo" em sua homenagem, logo após o "BBB 25".

Sobre o envelhecimento, o eterno Didi revela uma visão positiva e despreocupada. "Sei que me sinto muito feliz, satisfeito e pronto para completar mais 90 anos", afirma.