BBB: relembre campeões que foram do 'tudo' ao 'nada' após gastarem todo o prêmio do reality

O prêmio milionário do Big Brother Brasil (BBB) é o objeto de disputa por todos que aceitam encarar o reality. Contudo, nem todos os participantes que levaram para casa a tão sonhada quantia conseguiram administrá-la bem. Muitos "brothers" e "sisters" perderam tudo após participação no programa.

Rodrigo Cowboy

Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2, está na lista dos que não souberam lidar com a conquista. Em entrevista ao Extra em 2020, o vaqueiro contou que "torrou" o prêmio de R$ 500 mil que ganhou do programa comprando mil bezerros, por R$ 350 cada, um apartamento para as duas filhas e alugando uma fazenda.

Atualmente, ele trabalha como corretor de imóveis e vive de aluguel em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, pois ainda não conseguiu conquistar a casa própria. "Tenho hábitos muito simples. Continuo no que chamo de luta", explicou.

Legenda: Rodrigo vive uma vida reclusa, longe das mídias sociais Foto: Rerpodução

Dhomini

Na mesma situação que Cowboy, está o vencedor da edição seguinte, Dhomini. Conhecido pelo romance que teve com Sabrina Sato dentro da casa, ele viu parte do patrimônio sumir após investir em um posto de gasolina mal administrado, terrenos, imóveis e até em uma carreira musical.

"Fiz investimentos. Errei algumas vezes, acertei outras. Tenho uma casa confortável hoje, mas eu não vivo mais do prêmio, ele circulou. Descobri que homem não vive de prêmio, vive de renda. Tem que ter um rendimento mensal para ter vida próspera. Fica a dica pra quem vem aí", relatou o ex-BBB ao programa "Altas Horas", em 2020.

Legenda: Ex-BBB continua ativo nas redes sociais Foto: Reprodução/TV Globo

Cida

No BBB 4, o público viu Cida se tornar a primeira mulher a vencer o reality e deixar o confinamento com quase R$ 1 milhão no bolso. Apesar da grande quantia, a felicidade dela não durou muito quando tudo que havia conquistado se perdeu.

Resolvendo entrar no ramo imobiliário, a ex-babá foi fiadora do imóvel de uma ex-assessora, que não lhe pagou o que deveria e a fez assumir a dívida relativa à propriedade. Ela também emprestou muito dinheiro a amigos, que nunca retornaram o valor. Sem emprego fixo, ela teve que vender bolo de pote para sobreviver.

"Realmente tive vários problemas com o dinheiro que ganhei, todo mundo sabe disso. Perdi minha casa na época. Mas consegui comprar uma outra casa e alguns terrenos. Dinheiro para me manter eu tenho", disse em entrevista ao O Globo, em 2024.

A ex-BBB mora em Itaguaí, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com o marido, que trabalha como entregador, e dois filhos adolescentes. Ela acumula mais de 60 mil seguidores no Instagram e trabalha como dona de casa.

Legenda: Cida já chegou a afirmar que ainda se sente "uma vencedora" Foto: Reprodução/arquivo pessoal

Paula

Outra "sister" que assumiu não saber como administrar "a bolada" foi Paula Von Sperling, vencedora do BBB 19. Pelas redes sociais, a mineira já chegou a afirmar que "não sobrou nada" dos R$ 1,5 milhão que recebeu após sair da casa. "Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei. Dinheiro é pra quê?", brincou.

Legenda: Ex-BBB acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram Foto: Reprodução/Redes Sociais

BBB 25 está chegando

Nesta segunda-feira (13), estreia o BBB 25, que celebra os 25 anos do reality. Em uma dinâmica inédita, os participantes vão entrar na "casa mais vigiada do Brasil" divididos em 12 duplas. Apesar de 11 delas já terem sido anunciadas, ainda falta mais uma vaga para completar o elenco.

O público conheceu os candidatos que concorrem à 12ª vaga durante o programa "Mais Você", da TV Globo, dessa sexta-feira (10). Logo após a atração, foi iniciada uma votação online no site do gshow para decidir quem das três duplas restantes será a próxima a participar da história do BBB. O resultado será divulgado no dia da estreia do programa.

