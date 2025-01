Sabrina Sato diz que não se interessava pelo prêmio do BBB: 'Foi uma colônia de férias'

A apresentadora Sabrina Sato participou do primeiro episódio do documentário sobre o Big Brother Brasil (BBB), exibido na terça-feira (7), pela Globo, e relembrou sua participação na terceira edição.

A artista contou que foi o pai que a ajudou a gravar um vídeo para a inscrição no reality show, e que não se importava com o prêmio em dinheiro que o programa oferecia. “Foi uma colônia de férias, um parque de diversões. Eu beijava na boca, tomava sol. Meu medo, quando eu saí, era voltar para a realidade. Eu deveria ter me interessado mais pelo prêmio. Estava na minha cara que eu não estava nem aí”, disse.

Apesar de não ter vencido o programa, Sabrina é uma das participantes de mais sucesso até hoje da atração, e soube continuar famosa. Para isso, ela contou com a ajuda da família para assessorá-la no início.

“Lembro que meu pai falou para mim 'eu não confio em ninguém, todo mundo vai aproveitar e depois vão te abandonar'. O combinado foi a Karina [irmã] me ajudar e meu irmão também. Moramos em um hotel a família inteira. Ter minha família comigo desde que saí de um reality como o Big Brother foi importante, porque me senti amada e ouvida. Eles sabiam do meu sonho, qual era meu objetivo quando entrei no BBB”.

Vinte anos depois, Karina Sato continua sendo a empresária de Sabrina.

O documentário sobre o BBB ainda tem mais três episódios, que serão exibidos logo após a novela Mania de Você, nesta quarta (8), quinta (9) e sexta-feira (10).