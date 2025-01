Cotada para o BBB 25, ex-ginasta Daniele Hypólito pede exoneração de cargo no RJ

Após rumores sobre ser uma das possíveis participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25, a ex-ginasta olímpica Daniele Hypólito pediu exoneração do cargo público que tinha na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira (7).

Com a novidade, as suspeitas dos fãs do reality da TV Globo só aumentaram. A teoria é de que a atleta vai entrar no programa com o irmão, o também ginasta Diego Hypólito. A edição de 2025 do programa é a primeira em que os competidores entrarão em duplas.

Daniele não comentou sobre a exoneração e os rumores envolvendo o reality. No entanto, nas redes sociais, ela apareceu nesta terça (7) em um quarto com uma parede branca e tomando café. "Fui derrubada da cama hoje. Eu queria dormir até o meio-dia, mas deu seis e meia da manhã, meus olhos arregalaram e me derrubaram da cama. Falaram: 'Acorda, levanta, o dia já começou'", brincou.

Depois, a ginasta publicou um vídeo no mesmo ambiente, fazendo poses em um sofá. Veja:

As imagens só ajudaram a espalhar o "burburinho" entre os mais aficionados pela atração, que apontaram o ambiente do vídeo como sendo um quarto de hotel, afirmando que Daniele já estaria reclusa. Vale lembrar que o pedido de exoneração dela coincide com o início do confinamento dos futuros participantes do BBB.

Apesar de não haver nenhuma confirmação até o momento, o confinamento de Daniele e Diego Hypólito para o BBB 25 foi garantido pela colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias. Junto da dupla, também estariam, em um mesmo hotel no Rio de Janeiro, a influenciadora Gracyanne Barbosa e a atriz Vitória Strada.

Todos os nomes do elenco que vai compor o BBB 25 serão revelados pela TV Globo nesta quinta-feira (9), com o primeiro episódio da nova temporada indo ao ar na próxima segunda-feira (13).

