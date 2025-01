Larissa Tomásia revela 'fora' em Davi Brito após ex-BBB insistir em aproximação: 'Fiquei incomodada'

Larissa Tomásia, ex-participante do "A Fazenda 16", revelou que dispensou o ex-BBB Davi Brito durante uma gravação do programa "Acerte ou Caia" da Record, no Chile. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Uol, a pernambucana falou que se sentiu incomodada com as investidas do baiano.

A princípio, a ex-peoa revelou que essa é uma história antiga, já que a gravação do programa aconteceu em novembro, mas que ainda assim resolveu "abrir o jogo". "Não gosto desse tipo de exposição, do nada. Mas como já está em tudo que é lugar, e estão me esperando para dizer algo, eu vou falar", desabafou.

Veja também Zoeira Rodrigo Constantino confirma diagnóstico de câncer raro no pescoço: 'Mais agressivo e mais difícil de tratar' Zoeira Valentina Herszage fala sobre experiência de trabalhar com Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui'

Segundo ela, tudo começou quando Davi, sem o consentimento de Larissa, conseguiu o número dela através da irmã, a também ex-Fazenda Raquel Britto. "Davi ficou mandando mensagem, ficou ligando, mandando textos e mais textos o dia inteiro", disse.

Em seguida, Larissa conta que, mesmo sem dar atenção ao ex-BBB, ele apareceu em um restaurante em que ela estava para tentar outra aproximação. "Eu já sabia que ele estava querendo 'se chegar' para cima de mim. Ele sentou do meu lado e começou a dar em cima de mim. Falei que não rolava, que não queria, e ele insistia", detalhou.

A influenciadora ficou incomodada com a insistência do colega de gravação, que supostamente ligava para ela em diferentes horários e mandava mensagens quando Larissa não atendia. "Confesso que fiquei incomodada com as investidas dele. Tentei ser educada com ele de todas as formas para não deixar ele constrangido", completou.

Procurado pelo colunista Lucas Pasin, Davi se pronunciou de forma breve, mas irônica. Através de um chat privado, o ex-BBB escreveu: "Vá tomar conta da sua vida". Indagado se essa seria a real declaração, ele respondeu: "Não, essa é pra você mesmo, seu fofoqueiro", junto com emojis de risada.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.