Rodrigo Constantino confirma diagnóstico de câncer raro no pescoço: 'Mais agressivo e mais difícil de tratar'

O jornalista Rodrigo Constantino, que revelou o diagnóstico de câncer em dezembro do ano passado, confirmou que está com um linfoma na região do pescoço, um tipo "mais raro, mais agressivo e mais difícil de tratar". O comentarista afirmou, durante um ao vivo no programa 4 por 4 nesse domingo (5), que saiu o resultado da biópsia que ele estava aguardando desde o último mês.

Rodrigo, que mora nos Estados Unidos, ainda explicou que vai seguir para Miami, cidade onde fará o tratamento contra a doença.

“Infelizmente, o resultado da biópsia não foi dos melhores. Eu tenho um câncer que é um linfoma, mas um tipo mais raro, mais agressivo e mais difícil de tratar”, revelou.

No programa, ele detalhou que passará por quimioterapia nos Estados Unidos e um "transplante de medula no futuro". "Estão apenas acrescentando obstáculos para a vitória final, porque eu vou encarar com cabeça erguida e vou vencer", contou.

Veja também PontoPoder Rodrigo Constantino é demitido da Jovem Pan após afastamento País Perfil de Rodrigo Constantino no Twitter é bloqueado pela Justiça

Apesar da notícia, Constantino se mostrou otimista e confiante em sua recuperação. “Estou com as melhores equipes médicas num país que é conhecido pelo tratamento da doença. Vou sempre manter meu otimismo, minha fé em Deus, minha resiliência e gratidão. O que não mata, engorda e traz lições. Isso não vai me matar. Eu vou superar mais essa guerra”, afirmou.

O comentarista prometeu atualizar os fãs sobre seu estado de saúde durante o tratamento por meio das redes sociais.

Constantino foi alvo de investigações no Brasil, no âmbito do inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o acusou de promover “discursos de ódio e antidemocráticos”. Além disso, ele foi demitido da Jovem Pan em janeiro de 2023, mas atualmente escreve para a revista Oeste.

BOLSONARO PEDIU ORAÇÕES PARA CONSTANTINO

Após o anúncio do diagnóstico, em dezembro de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, pedindo orações para a recuperação de Constantino. Em sua postagem, Bolsonaro destacou o papel do jornalista como "defensor da liberdade" e desejou uma "recuperação plena".

"Peço a todos que incluam o jornalista Rodrigo Constantino em suas preces e orações. Soubemos hoje que ele está enfrentando uma batalha difícil contra o câncer, e é importante nos unirmos em oração para pedir a Deus que lhe conceda força, saúde e uma recuperação plena. Constantino sempre foi um defensor da liberdade e uma voz importante no debate público brasileiro. Agora, ele precisa de nossas orações. Tenho certeza de que ele enfrentará essa luta com a mesma determinação que sempre demonstrou", escreveu Bolsonaro.