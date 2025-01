Filha de Juliano Cazarré tem alta de hospital após 12 dias internada

A filha de Leticia e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, de 2 anos e meio, recebeu alta do hospital após passar 12 dias internada. O próprio ator compartilhou nos stories do Instagram nesta terça-feira (07) um vídeo com a bebê, que deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último dia 26 de dezembro, em casa.

“Oi pessoal, olha quem chegou aqui em casa! Quem voltou para casa muitos dias depois? Hein, meu anjo? Bem-vinda, Guigui! Obrigado a todo mundo que rezou por nós”, disse o ator no vídeo.

Na segunda-feira (6), Leticia Cazarré, trouxe a notícia de que a filha estava prestes a ir para casa: “Guigui está bem melhor, pessoal. Nossa previsão é de que ela tenha alta amanhã. Estamos dependendo de resultados de um exame de sangue.”

Durante a internação, Leticia falava regularmente sobre a recuperação da menina. “A Guilhermina está melhorando, no tempinho dela. Ela teve uma infecção muito grave, foram múltiplos germes, bactérias e vírus. Ela teve uma bacteremia, que é uma intercorrência grave, mas foi bem assistida e está se recuperando muito bem”, disse ela recentemente.

Anomalia de Ebstein

Maria tem anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, e recebe acompanhamento médico desde que nasceu.

A pequena Maria Guilhermina é fruto do relacionamento do famoso com a jornalista e bióloga, com quem ele é casado.

Juliano e Leticia são pais de seis crianças: Vicente, 14, Inácio, 11, Gaspar, 5, Maria Madalena, 3, Maria Guilhermina, 2 e meio, e Estêvão, 10 meses.