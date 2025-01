E aí, 2025, o que você nos reserva de tendências de moda?

Chegamos ao novo ano, logo, sintam-se todos abraçados e com votos de um 2025 abundante, cheio de luz e tudo que há de bom. 2024 passou por cima de todo mundo e tudo que a gente quer é novidade.

Esse cheirinho de fresco, gostinho de comida recém-preparada, é isso que a gente quer. Bom, é o que eu estou ansiando para o mundo da moda também. Temos aí mais de 360 dias para aderir (ou não) a esse novo.

Vamos começar pelo maioral: se o estilo super girly, feminino de verdade (quase beirando o infantil) foi tendência em 2024 com o balonê, o rosa e os laços, talvez a gente não esteja preparado para o revival do estilo Rococó. Maria Antonieta iria amar estar viva em 2025! Se preparem que vamos ver mais laços, mais corsets, mais tons pastel… sair tal e qual um cupcake é, definitivamente, uma opção.

Além dos tons pastel, o cereja continua sendo uma paixão para este ano. Sim, a Pantone escolheu um tom de marrom como a grande cor do ano e, sim, o marrom não vai a canto nenhum, mas o cereja vai continuar sendo uma cor importante - especialmente se você tá sentindo uma vontade de um look mais sensual, luxuoso e um tanto quanto erótico também.

Tantas outras tendências que já estavam em vista no ano passado continuam dando o ar da graça, como o boho, essa coisa meio hippie meio anos 70. Se você comprou uma calça de cintura baixa, uma peça de camurça, investiu nas franjas, não precisa se preocupar.

Falando em franjas, que é um elemento compartilhado com a estética cowboy e cowgirl que virou a cabeça de todo mundo (inclusive, brigada, Beyoncé por tudo isso), essa estética muito provavelmente vai ser substituída por uma novidade: a fisherman aesthetic.

Essa estética nada mais é do que uma roupinha de pesca. Sabe aquela pegada vintage, com roupinha de vovô que a gente viu demais em 2024? Pronto, imagina que o vovô está de férias e foi pescar.

Trazendo essa estética para a realidade do nosso país tropical, é onde vamos ver com força a presença do artesanal, dos elementos praianos e marítimos, além das estampas de peixe, sardinha e lagosta.

E também vamos ver todas essas tendências juntas na maior do ano: o utilitarismo. Isso quer dizer que vamos falar de peças que, além de estilo, trazem funcionalidade e versatilidade, ou seja, muitos bolso, cordões, regulagens, cintos e fivelas. Tudo para dar aquele ar de “estou preparada para qualquer coisa”!

Vale lembrar que ainda que essas sejam as previsões de tendências para 2025, tendências não são nada além de um bom momento para adquirir algo novo, testar uma peça nova ou ver aquela peça que você não dava nada ganhar outros ares.

Tendência é oportunidade e oferta.

Não me inventa de aderir a elas só porque te disseram que tem que ter, viu?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora