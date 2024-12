Henry Freitas fica de fora Réveillon de Fortaleza, mas segue em evento no Marina Park

O cantor Henry Freitas, inicialmente anunciado como uma das atrações do Réveillon público de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema, está fora da grade de programação da virada do ano. A coluna apurou que, por conta de um segundo evento já agendado pela produtora do pernambucano, ele não conseguirá atender o pedido do poder municipal.

"A apresentação marcada para acontecer na data de 31/12 no Réveillon do Aterro em Fortaleza/CE, se inviabilizou por questões de logísticas e incompatibilidade de horário", informou à coluna, as empresas Ultra Promoções e Auge Music, responsável pelo gerenciamento da carreira de Henry Freitas.

A Prefeitura de Fortaleza, em post nas redes sociais, anunciou o cancelamento do show do pernambucano e a inserção de Joelma no lineup da festa. "Aproveitamos para informar que, por questões logísticas, a apresentação do artista @henryfreitas não acontecerá no Réveillon 2025. Mas fiquem tranquilos, porque com certeza não faltarão oportunidades para curtir esse show!", dizia a nota.

Os escritórios ainda informaram que a segunda apresentação da artista marcada para acontecer na capital cearense, no Marina Park Hotel, se mantém confirmada no horário de 23h30 às 01h.